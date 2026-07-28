CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

La música comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de las políticas de desarrollo productivo del país. Por primera vez en Chile, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) implementa un Programa Territorial Integrado (PTI), operado por la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser), y dedicado exclusivamente a la industria musical, una herramienta que históricamente ha estado orientada al fortalecimiento de sectores como la manufactura, la agricultura, la logística y los servicios.

La iniciativa, denominada Mar de Música, se desarrolla en la Región de Valparaíso y busca fortalecer un ecosistema que integra la producción, circulación y comercialización musical. Su implementación es resultado del trabajo sostenido impulsado por el programa estratégico Valparaíso Creativo de CORFO, la agenda de desarrollo productivo de la Asociación Gremial de la Industria Musical de Valparaíso (IMUVA) y el posicionamiento alcanzado por la ciudad de Valparaíso tras su reconocimiento como Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO.

“Desde hace décadas se habla en Chile y la región de la necesidad de diversificar la matriz productiva y de fortalecer las industrias creativas. Sin embargo, esta es la primera vez que la industria musical cuenta con una herramienta pública de desarrollo productivo diseñada para sus necesidades. Es una señal clara de que la música es una actividad estratégica para el desarrollo económico y cultural de la región”, comenta Matías Mancisidor, gestor del programa (PTI) Mar de Música, a través de un comunicado.

El programa reúne actualmente a 43 empresas de la región, entre las que se encuentran salas de conciertos, estudios de grabación, sellos discográficos, agencias de representación artística y músicos formalizados. Participan espacios como Trotamundos, Club Segundo Piso, Estrella Negra y Gato en la Ventana; sellos independientes como Leviatán y Cordillera Records y artistas de trayectoria internacional como Pascuala Ilabaca, entre otros actores relevantes del ecosistema musical regional.

¿“Es fundamental contar con un programa que responda a las necesidades de los locales. En Valparaíso, factores como la iluminación y la seguridad impactan directamente en la experiencia de la música en vivo. Confiamos en que este proyecto potenciará la red de espacios y dinamizará la cultura nocturna de la región”, destaca Felipe Figueroa, productor de Trotamundos.

Elsa Benavides, dueña de Gato en la Ventana, agrega en el mismo texto que: “es una oportunidad para fortalecer redes, ampliar audiencias y seguir impulsando colaboraciones que beneficien a artistas y espacios culturales de la región”. A lo que Catalina Orellana, directora del sello Leviatán, añade que: “la formación y la generación de redes que nos aporta este programa son claves para fortalecer el ecosistema musical regional. La colaboración con actores de mayor experiencia aporta nuevas oportunidades”.

Mar de Música fue lanzado oficialmente en enero del 2026, en el marco del Seminario de Música y Turismo. Desde entonces, el programa ha impulsado una agenda de trabajo orientada a fortalecer la competitividad del sector, promover la asociatividad empresarial y consolidar a la Región de Valparaíso como un destino cultural activo durante todo el año.

Con una proyección de tres años, la iniciativa busca ampliar progresivamente su alcance territorial, aumentar el número de beneficiarios y promover nuevas instancias de colaboración entre empresas musicales, instituciones públicas, universidades y actores del sector privado. Entre sus principales desafíos se encuentran el fortalecimiento de capacidades empresariales, el desarrollo del turismo musical, la generación de nuevas oportunidades de negocio y la promoción de procesos de innovación que contribuyan al crecimiento sostenible de la industria.

“La implementación de este PTI representa un hito para las industrias creativas chilenas, al incorporar a la música dentro de los instrumentos de desarrollo productivo del Estado y reconocer su capacidad para generar empleo, atraer turismo, dinamizar economías locales y aportar al posicionamiento nacional e internacional de los territorios”, dice el mismo comunicado.