Enel Chile aumenta 11% sus utilidades en los primeros seis meses del año, tras mejor rendimiento operacional

Enel Chile, filial de la italiana Enel, reportó durante el primer semestre un positivo desempeño en materia de ganancias, alcanzando utilidades por US$ 272 millones y creciendo 11% frente al mismo plazo del año pasado. El Ebitda de la firma registró US$ 685 millones en el mismo plazo, expandiéndose 4%.

“Este resultado fue impulsado principalmente por una mejora operacional en el segmento de generación, incluyendo una gestión más eficiente del abastecimiento y las compras de energía, así como la operación de optimización de gas realizada durante el período”, apuntó la compañía.

Las ventas de la compañía casi no presentaron variación respecto del mismo semestre del 2025, y llegaron a US$ 2.268 millones.

La eléctrica analizó que los “resultados se obtuvieron en un contexto marcado por una menor disponibilidad hídrica respecto del año anterior y por un mayor despacho térmico para compensar la estrechez del Sistema Eléctrico Nacional”.

Pese a ello, “la diversificación de la matriz de generación, impulsada por una creciente participación de energías renovables, junto con una gestión eficiente de los recursos energéticos y del abastecimiento de combustibles, permitió mantener una sólida posición operacional”.

Negocio de la generación y distribución

Para el negocio de generación, el más importante de Enel Chile, la firma reportó ventas por US$ 1.596 millones, manteniéndose estable frente al lapso similar del año pasado.

En generación de energía la compañía reportó un total de 10.898 GWh a junio de este año, una reducción de 5% contra el mismo semestre de 2025, explicado por un menor despacho en la energía hidroeléctrica. “Fue compensado en gran medida por una mayor producción solar y de ciclos combinados”, sostuvo la empresa.

Las ventas físicas de energía en este mismo segmento, en los primeros seis meses del año, presentaron una disminución de 2% y totalizaron 15.622 GWh, lo que se debió a menores ventas a clientes libres.

En tanto, los ingresos del mercado de distribución y redes aumentaron 2% a US$ 893 millones, tras menor venta de energía y menor comercio de gas. Las ventas físicas aumentaron 25 GWh y alcanzaron 7.261 GWh en el semestre.

“El número de clientes creció un 1,5% al cierre de junio de 2026 al alcanzar un total de 2.208.595 usuarios finales, especialmente en el segmento residencial. Por otra parte, las pérdidas de energía pasaron de 6,2% en junio de 2025 a 6,6% en junio de 2026”, explicó la firma.