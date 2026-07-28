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    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Un nuevo sistema frontal dejará lluvia, viento y ráfagas de hasta 60 km/h en Coquimbo y Valparaíso. Revisa las comunas afectadas y los efectos en cada sector, según el pronóstico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.

    Un nuevo sistema frontal podría dejar lluvia importante en la zona central del país. Particularmente, la Región de Coquimbo y la de Valparaíso podrían sentir sus efectos más intensos, por lo que el llamado de los meteorólogos es a prepararse nuevamente.

    Este evento comenzaría el jueves 30 de julio, y se extendería hasta el viernes 31. En el norte, el día clave de intensidad sería el viernes, según muestra el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    En paralelo, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió que en Valparaíso, las lluvias podrían provocar socavones o cortes de camino, especialmente en sectores costeros. “Hay que prepararse para este nuevo evento, que durará entre 2 y 4 días”, aseguró.

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.

    Sectores de la Región de Coquimbo afectados por el nuevo frente

    Según muestran los datos de Meteochile, estos son los sectores afectados y el pronóstico que se espera para este viernes 31 de julio en Coquimbo.

    • La Serena y Coquimbo: en la mañana comenzará viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se le suman chubascos y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos aislados.
    • Vicuña: en la mañana comenzará viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se le suman chubascos al viento. La noche termina con chubascos que perdurarán hasta la madrugada del sábado.
    • Ovalle: viento entre 25 y 40 km/h por la mañana, chubascos y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en la tarde y chubascos en la noche.
    • Combarbalá: la mañana comienza con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde se intensifica el viento, con ráfagas hasta 50 km/h. En la noche perduran los chubascos, hasta la madrugada del sábado.
    • Illapel: viento entre 25 y 40 km/h por la mañana, chubascos y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en la tarde y chubascos en la noche, que se extenderán hasta la madrugada del sábado.
    • Los Vilos: viento entre 25 y 40 km/h por la mañana, chubascos y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en la tarde y chubascos en la noche, que se extenderán hasta la madrugada del sábado.
    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.

    Sectores de la Región de Valparaíso afectados por el sistema frontal

    En la Región de Valparaíso habrá efectos similares a Coquimbo. Estos son los sectores afectados, y el pronóstico para cada uno.

    • La Ligua: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suman ráfagas de viento hasta 50 km/h. Se espera lluvia por la noche, con chubascos que podrían perdurar hasta la mañana del sábado.
    • Papudo y Zapallar: viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suma la lluvia y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. En la noche la lluvia se debilita un poco, pero en la madrugada del sábado vuelven los chubascos.
    • San Felipe: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suman ráfagas de viento hasta 50 km/h. Se espera lluvia por la noche, con chubascos que podrían perdurar hasta la mañana del sábado.
    • Los Andes: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suman ráfagas de viento hasta 50 km/h. Se espera lluvia por la noche, con chubascos que podrían perdurar hasta la mañana del sábado.
    • La Calera y Quillota: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suman ráfagas de viento hasta 50 km/h. Se espera lluvia por la noche, con chubascos que podrían perdurar hasta la mañana del sábado.
    • Viña del Mar: viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suma la lluvia y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. En la noche se espera lluvia, y chubascos en la madrugada del sábado vuelven los chubascos.
    • Valparaíso: viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suma la lluvia y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. En la noche se espera lluvia y en la madrugada del sábado vuelven los chubascos.
    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.
    • Villa Alemana y Quilpué: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suman ráfagas de viento hasta 50 km/h. Se espera lluvia por la noche, con chubascos que podrían perdurar hasta la mañana del sábado.
    • Casablanca: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana. En la tarde, se suman ráfagas de viento hasta 50 km/h. Se espera lluvia por la noche, con chubascos que podrían perdurar hasta la mañana del sábado.
    • Algarrobo: la madrugada del viernes comienza con viento entre 25 y 40 km/h. En la mañana, se le suma lluvia débil que se intensificará hacia la tarde. Allí se espera lluvia y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. En la noche, perdura la lluvia con viento entre 25 y 40 km/h. El sábado en la madrugada, sigue el viento con chubascos, hasta la mañana.
    • San Antonio y Cartagena: la madrugada del viernes comienza con viento entre 25 y 40 km/h. En la mañana, se le suma lluvia débil que se intensificará hacia la tarde. Allí se espera lluvia y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. En la noche, perdura la lluvia con viento entre 25 y 40 km/h. El sábado en la madrugada, sigue el viento con chubascos, hasta la mañana.
    • San Antonio interior: la madrugada del viernes comienza con viento entre 25 y 40 km/h. En la mañana, se le suma lluvia débil que se intensificará hacia la tarde. Allí se espera lluvia y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. En la noche, perdura la lluvia con viento entre 25 y 40 km/h. El sábado en la madrugada, sigue el viento con chubascos, hasta la mañana.

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