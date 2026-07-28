La Azzurra tiene nuevo entrenador: Roberto Mancini regresa a la banca de Italia después de tres años

Después de varias semanas y candidaturas caídas, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC por su sigla en italiano) confirmó a Roberto Mancini como entrenador del equipo nacional. Mancio regresa al cargo después de tres años, cuando estuvo un lustro en la banca, periodo en el que la Azzurra sumó su último título (Eurocopa de 2020 disputada un año más tarde), pero que tampoco logró clasificar al Mundial.

“El tiempo se agotaba y pensé que la persona adecuada para ser entrenador era Roberto Mancini. Está claro que se han realizado todas las valoraciones posibles”, así oficializó el nombramiento el presidente Giovanni Malagò, después de descartar a Josep Guardiola y Andrea Pirlo.

Además del exentrenador de David Pizarro en el Manchester City, el DT llega al cargo con Claudio Ranieri como director deportivo después de la sorpresiva salida de Paolo Maldini y el brasileño Leonardo.

“Necesitaba a alguien con quien compartir la decisión sobre el entrenador, porque si no hubiera estado disponible, mi razonamiento habría sido inútil. Necesitábamos a alguien que asumiera el cargo de director técnico y presidente del Club Italia. La persona con quien compartí estas decisiones es Claudio Ranieri, quien hace apenas unos minutos me confirmó su compromiso y viene procedente de Calabria”, confirmó el mandamás del calcio a la agencia ANSA.

La negativa a Il Maestro

Pirlo era el primer candidato tras descartar a Pep, por un tema presupuestario. El italiano fue retirado de la lista de probables después de que se confirmara su nexo comercial con una casa de apuestas rusa.

“Se había llegado a un acuerdo sobre Pirlo. Luego, la evolución de las situaciones me llevó a no aprobar su candidatura. Es una evaluación normal, con Maldini hubo una separación sin controversia en su proceso anterior”, dijo el presidente del fútbol peninsular.

Asimismo, Malagò agregó que “asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de selección de Andrea Pirlo. Él habría rescindido su contrato con esta firma de la que era rostro, pero por una serie de razones y oportunidades, no lo consideré oportuno. Ni yo ni, al parecer, el director técnico sabíamos del contrato del ruso”.

En la misma conversación, el presidente de la FIGC explicó la intempestiva salida de los anteriores encargados de buscar al nuevo adiestrador, después de que la presidencia bajara a sus dos principales postulantes.

“He pasado más tiempo con ellos (Maldini y Leonardo) que con nadie en los últimos 15 días, o en toda mi vida. Soy fatalista... este hecho ha sido una constante. Cualquiera puede juzgar mi decisión en función de esto. Paolo y Leo fueron caballeros, francos, sinceros y honestos. Y, si me permiten decirlo, mi postura ha sido igualmente franca”, advirtió Malagò.