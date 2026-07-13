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    ¿Josep Guardiola a la selección de Italia? La ofensiva que prepara Paolo Maldini para convencer al catalán

    De acuerdo con los medios peninsulares, el tema no pasa por una cuestión de dinero, sino por el proyecto que pongan sobre la mesa. La amistad entre ambos juega un papel esencial en el desafío.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El plan de Paolo Maldini para convencer a Guardiola de dirigir a Italia.

    En 2018, Josep Guardiola era invitado, junto con dos ilustres colegas, los italianos Arrigo Sacchi y Carlo Ancelotti, al Festival Deportivo de Trento. Cuando el moderador Gianni Valenti le preguntó sobre un posible fichaje por un equipo italiano, el técnico catalán respondió con seguro, añadiendo una broma que hizo reír a todos los presentes: “¿Entrenar allí? ¿Por qué no?”.

    Ocho años después, ese simple comentario -inofensivo en el momento- bien puede cristalizarse en los próximos días. Tras la decisión del presidente de la federación Giovanni Malagò de nombrar a Paolo Maldini como director deportivo, la candidatura del catalán para dirigir a la Azzurra está más viva que nunca.

    La verdad es que Pep nunca ha ocultado su deseo de dirigir una selección nacional. En ese sentido, el tema financiero bien puede quedar en un segundo plano. A esta altura de su carrera, son otras las motivaciones profesionales de un técnico que se ha hecho millonario con el fútbol. Se trata de desafíos y, en ese sentido, regresar a un Mundial a la cuatro veces campeona del mundo bien puede ponerse en su lista de tareas.

    La presencia de Maldini

    El histórico exdefensor del Milan será el director técnico y presidente del Club Italia, un cargo sin precedentes. Una decisión que reafirma convicción de hacer una verdadera reestructuración del equipo nacional con el Mundial 2030 como objetivo. El exzaguero firmó un contrato de cuatro años con condiciones económicas favorables para la federación.

    Precisamente, Maldini tiene la responsabilidad de designar al nuevo entrenador, pero también liderará toda la gestión del sistema del combinado italiano. Junto a él trabajará el brasileño Leonardo, otrora gerente deportivo del PSG.

    La gran pregunta es cómo convencer a un entrenador como Pep, quien cobraba un salario anual cercano a los 29 millones de dólares en Manchester City. De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el apoyo de los clubes de la Serie A no tiene nada que ver con esto. Aunque estén decididos a contribuir económicamente al salario del nuevo entrenador, pensar en un esfuerzo que vaya a cambiar algo es ilógico, ya que la liga es completamente diferente a la federación, al menos administrativamente.

    La profunda amistad entre Guardiola con el italiano tiene un profundo nexo en un potencial acuerdo. Es más, el catalán decidió dedicar al exdefensor su primera victoria en la Liga de Campeones conseguida con Barcelona contra el Manchester United, en 2009. Tras levantar el trofeo en Roma, el entonces entrenador del Barcelona declaró públicamente: “dedico esta Liga de Campeones al fútbol italiano y a Paolo Maldini”, añadiendo que el rossonero, quien se había retirado en esa temporada.

    Guardiola nunca ha ocultado el placer de dirigir una selección nacional, tarde o temprano, y este bien puede ser ese momento del antes. Objetivos que van más allá de los números, si no más aceptar un desafío y ganarlo. En ese contexto, el fútbol es más importante que las cifras.

    Apenas aparecido el nombre del español, quien comparte la candidatura con los italianos Antonio Conte y Roberto Mancini, las voces de apoyo se han multiplicado en el medio italiano. Así quedó claro en las declaraciones de Giuseppe Bergomi, campeón con la Azzurra en España ’82.

    “Guardiola es la mejor opción. Y la decisión de que Leonardo los acompañe es muy acertada; tienen un gran reto por delante. Yo lo intentaría. Debemos tener el valor de dejar jugar a los más jóvenes, ellos también cometen errores como los grandes”, comentó el Tío.

    Más sobre:Mundial 2030FútbolJosep GuardiolaSelección de ItaliaPaolo Maldini

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