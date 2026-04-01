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    “Una verdadera vergüenza nacional”: la prensa de Italia reacciona con indignación tras el nuevo fracaso de la Azzurri

    La selección italiana cayó en el repechaje a manos de Bosnia y Herzegovina después de una serie de lanzamientos penales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @Azzurri / X.

    Este martes la selección de Italia se jugaba su última opción para regresar a un Mundial. La Azzurri se enfrentó a Bosnia y Herzegovina en uno de los duelos del repechaje europeo y acabó perdiendo en una tanda de lanzamientos penales.

    Con aquello, la selección italiana se perderá su tercera Copa del Mundo de manera consecutiva. Una situación que fue resaltada por la prensa local. “Una vergüenza nacional. Una eliminación que perjudica a todo el país”, tituló Il Giornale.

    Ya no tiene sentido enfadarse ni indignarse: perdernos el Mundial por tercera vez consecutiva es una verdadera vergüenza nacional. Bosnia y Herzegovina nos eliminó y, una vez más, tendremos que ver la celebración desde la distancia, desde casa”, añadieron a continuación.

    Verdaderamente humillante para alguien que alguna vez escribió una pieza de la historia del fútbol, ​​trayendo a casa cuatro trofeos (1934, 1938, 1982, 2006)”, agregaron.

    La Gazzetta dello Sport, a su vez, lamentó: “Italia, otra derrota histórica: Bosnia nos eliminó en la tanda de penales, tercer Mundial consecutivo sin la selección italiana”.

    “Como en la peor pesadilla. Nos tientan con volver al Mundial, solo para que nos lo arrebaten en los penales”, continuaron.

    Añadieron que Bosnia “nos arrolla, asegurando un puesto en el Mundial, donde, por tercera edición consecutiva, seremos espectadores por televisión. No es el fin del mundo, pero, dado que hemos estado ausentes del torneo más importante desde 2014, el apocalipsis... continúa para nuestro fútbol”.

    “Es una enorme oportunidad desperdiciada, al menos tan grande como las que perdimos contra Suecia y Macedonia del Norte: nos eliminan una vez más ante un rival más débil que, sin embargo, se muestra más preparado en el campo. Esta vez, no empezamos mal el partido, pero con el marcador 1-0, dejamos demasiado espacio a los bosnios por las bandas y acabamos siendo aplastados. Los fantasmas del pasado volvieron a atormentarnos. Luego, a pesar de las paradas de Donnarumma durante los 120 minutos, nos condenaron a los penaltis: adiós al Mundial”, remarcaron.

    A su vez, Corriere dello Sport informó que “fue un drama psicológico para Italia; será otro verano sin Mundial, una situación que se arrastra desde el 24 de junio de 2014, fecha del último partido de la selección en la Copa del Mundo. Y seguirá así, al menos, hasta 2030”.

    El lamento de Gatusso

    Por su lado, Gennaro Gatusso, entrenador de la selección italiana, analizó la eliminación. “Es una verdadera lástima, pero esto es fútbol. Es un golpe. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele, pero no siento nada. Esta victoria era importante para nosotros, para nuestras familias, para los jugadores, para el movimiento y para todos. No quiero hablar del arbitraje ni de nada más”, comenzó señalando.

    “Creo que es injusto, pero esto es fútbol. Llevo años involucrado en el fútbol. A veces me he alegrado y a veces he recibido golpes como hoy. Pero es difícil de digerir. Mis jugadores me sorprendieron hoy con su corazón, la dedicación que mostraron en el campo. Estuvimos en las trincheras y supimos mantenernos ahí. No vamos al Mundial por tercera vez. Personalmente, pido disculpas porque no lo logré”, añadió.

    “Los chicos no merecían semejante paliza hoy. Estábamos con diez hombres, tuvimos tres ocasiones de gol y nos hicieron cosquillas. Es una pena, esto es fútbol, ​​y estoy orgulloso de mis chicos. Duele, porque lo necesitábamos por nosotros mismos, por toda Italia y por nuestro movimiento. Es un golpe duro de asimilar”, explicó.

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