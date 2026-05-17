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    Irán advierte que EE.UU. sufrirá “consecuencias aún más contundentes” si materializan nueva ofensiva

    El portavoz de las Fuerzas Armadas iraní apuntó que el mandatario estadounidense debe saber que, si sus amenazas contra el país se materializan, los activos y el ejército de Irán enfrentarán “escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Facebook @DonaldTrump

    El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Abolfazl Shekarchi, se refirió a las reiteradas advertencias hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que las negociaciones bilaterales entre ambas naciones, mediadas por Pakistán, no se concreten.

    El jefe de la Casa Blanca, quien el pasado fin de semana ya había desechado la última oferta presentada por el régimen iraní por considerarla insuficiente sostuvo el pasado sábado que si no concretan un acuerdo con Irán "lo van a pasar muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”.

    Ante esto, el militar iraní sostuvo para el medio iraní IRNA que “la repetición de cualquier estupidez por parte de Estados Unidos para compensar su deshonra en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes aún más contundentes y severos para ese país”.

    Asimismo, Shekarchi apuntó que Trump debe saber que, si sus amenazas contra el país se materializan, los activos y el ejército de Irán enfrentarán “escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores, y se hundirán en un pantano creado por ellos mismos como resultado de las políticas aventureras de ese mismo presidente”.

    Previamente, el ministro de Exteriores de Iraní, Abbas Araqchi, confirmó desde Nueva Delhi que el diálogo con Estados Unidos no se ha roto, aunque reconoció que el ritmo de los avances es desalentador.

    “No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, admitió el canciller iraní.

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