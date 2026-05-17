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    El diagnóstico de Ricardo Gareca tras recordar su fallido paso en la Roja: “Chile está en un periodo de poca paciencia”

    En conversación con una radioemisora, el Tigre ahondó en su pobre experiencia con la selección chilena y entregó varias recomendaciones. "Se apuran y los procesos se interrumpen", lanzó.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ricardo Gareca volvió a recordar su fallido paso por la Roja. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Ha pasado cerca de un año desde su renuncia como entrenador de la selección chilena, pero eso no es inconveniente para que Ricardo Gareca vuelva a recordar recurrentemente su fallido paso por Juan Pinto Durán.

    El Tigre no parece dejar atrás su turbulenta estadía en la Roja e, incluso, se aventura con realizar un diagnóstico sobre los problemas que aquejan al combinado que Nicolás Córdova dirige en la actualidad.

    En conversación con el sitio DSports Radio, el director técnico argentino ahondó en el mal momento del Equipo de Todos, que viene de terminar en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. “Chile, para mí, está en un período de poca paciencia. Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copas América seguidas, tenían aspiraciones más importantes”, partió diciendo.

    La realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos destacados que tuvieron”, puntualizó.

    En esa misma línea, el adiestrador transandino identifica el principal problema que afectó su trabajo con Chile. De igual forma, sorprende al proponer una solución. “Por todos estos problemas se apuran y los procesos se interrumpen. Tienen que encontrar un cuerpo técnico que encuentre una línea de juego, que los respalde. De lo contrario, va a ser muy difícil”, advirtió.

    Gareca, que a día de hoy no está dirigiendo ningún club o selección, respondió las dudas en torno a su próximo destino. “Pasan muchos años trabajando y después tienes ganas de descansar, pero pasa un tiempo y ya empiezas a extrañar el campo de juego”, concluyó.

    Ricardo Gareca en su paso por la Roja. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El cruce con Vidal

    Las palabras del otrora DT de Vélez Sarsfield y la selección de Perú no son nuevas. A principios del mes de mayo, el Tigre ya había rememorado su etapa con el buzo de la Roja.

    En el mencionado diálogo con ESPN, lo más llamativo fue el tenso momento que vivió con Arturo Vidal, cuando no lo convocaba en la lista de 23 futbolistas. “En un momento se expresó, tiene esos programas de streaming, y hoy día el jugador se expresa directamente. Son otras épocas, y yo lo entendí. Es un ídolo a nivel nacional y por ahí yo me demoré en convocarlo, entonces él se expresó. Fue bastante duro conmigo, pero a mí ese aspecto...”, comentó.

    Es un ídolo, es como Messi acá. Alexis Sánchez. Todos esos muchachos le han dado mucho a la selección, entonces los tipos se expresaron, y está bien. A mí lo que me interesaba era que la selección funcione, que despegue y no podía despegar. Cuando lo convoqué me di cuenta que era un tipo positivo, un tipo realmente importante”, sostuvo.

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