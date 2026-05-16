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    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    La denominada "Sirena de Hielo" recibió este sábado, en Estados Unidos, el máximo reconocimiento mundial de la natación de aguas abiertas y maratón, al convertirse en la primera persona chilena y séptima mujer latina en ingresar al International Marathon Swimming Hall of Fame (IMSHOF).

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    El Deportivo
    Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional.

    La nadadora extrema Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena de Hielo”, se convirtió en la primera persona chilena y séptima mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de la Natación Internacional (International Marathon Swimming Hall of Fame, IMSHOF), considerado el máximo reconocimiento mundial para un deportista de aguas abiertas. La ceremonia se realizó este sábado 16 de mayo en San Diego, California, Estados Unidos.

    El reconocimiento distingue a los nadadores más destacados del mundo en aguas abiertas y nado de maratón. Hernández fue incorporada como “Nadadora de Honor”, categoría reservada para deportistas con más de una década de trayectoria, hazañas de ultra distancia y una contribución significativa al desarrollo del deporte en sus países.

    El comité internacional valoró no solo sus marcas deportivas, sino también su consistencia, influencia y liderazgo en el desarrollo del nado de aguas abiertas en Chile y el mundo. La IMSHOF reconoce trayectorias que trascienden los resultados competitivos, premiando la constancia, la ética y el impacto positivo de un atleta en su comunidad y en el desarrollo de su disciplina.

    La psicóloga de 39 años ha dedicado más de una década a la natación extrema y 23 años ligada a las Aguas Abiertas, con logros que la han posicionado como una de las mejores del mundo en su disciplina: ha completado los cruces de los siete mares, la Triple Corona de la natación de aguas abiertas y, en julio de 2025, realizó un doble cruce del Canal de La Mancha -más de 27 horas de nado- uno de los desafíos más exigentes del planeta.

    Bárbara Hernández en acción. (Imagen: Pablo Jiménez)

    Para Bárbara Hernández, la distinción es el cumplimiento de un sueño: “Quiero agradecer este reconocimiento y dedicarlo a todos los chilenos y chilenas que no creen en lo imposible. Especialmente a mi familia de esfuerzo y entrenador, a mi equipo y aquellas personas y auspiciadores que han creído en mí y me han dado una oportunidad en los momentos más difíciles. Este reconocimiento demuestra que también podemos alcanzar hitos mundiales desde deportes no tradicionales y abrir camino para nuevas generaciones de deportistas y visibilizar la importancia de nuestro océano y su protección”, señaló.

    Tras este reconocimiento, Hernández se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera: completar en agosto de 2026 el doble cruce del Canal Santa Catalina, en Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas.

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    Más sobre:Bárbara HernándezNataciónPolideportivoSalón de la Fama de la Natación Internacional

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