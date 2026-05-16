Diputada Tatiana Urrutia acusa amenazas y hostigamiento tras polémica en comisión de Vivienda: Boric la respaldó

La diputada Tatiana Urrutia (FA) acusó que ha recibido una seguidilla de hostigamiento en plataformas digitales. En una publicación en su Instagram, que luego recibió un comentario de apoyo del expresidente Gabriel Boric, la frenteamplista mostró mensajes que le han llegado con amenazas e insultos.

La parlamentaria relató que “todo comenzó tras una diferencia de opinión” con el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), que encabeza la Comisión de Vivienda, en torno al ejercicio del reglamento. Esto, en una sesión durante el 13 de mayo en torno a un informe de la gestión del anterior jefe del Ministerio de Vivienda (Minvu), Carlos Montes. A la instancia asistieron la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y el actual titular del Minvu, Iván Poduje.

“Dada su falta de conducción, (el presidente de la Comisión) dejó sin tiempo para exponer a un ministro y luego salió a prensa junto a todo su sector a mentir abiertamente, culpándome para desentenderse de su responsabilidad”, contextualizó Urrutia.

Beltrán, mediante declaraciones a la prensa, manifestó su “total y absoluta molestia contra una parlamentaria de izquierda que no permitió poder prorrogar la sesión”.

A raíz de esta diferencia, según indicó Urrutia, “hubo parlamentarios del Partido Republicano que, sin estar en la Comisión y sin conocer los hechos, salieron de manera orquestada a instalar una campaña de mentiras por redes sociales”.

El diputado y vicepresidente del partido del Presidente José Antonio Kast, José Carlos Meza, señaló en sus redes sociales que “la diputada del FA Tatiana Urrutia, se niega a dar la unanimidad para que el ministro Poduje exponga los hallazgos en materia habitacional respecto de la gestión anterior (necesitaban extender 15 minutos la sesión) ya que no tuvo minuto de exponer”.

La parlamentaria amplió que, desde Republicanos, subieron “acusaciones sin sustento, grabaron videos dramáticos y usaron fotos mías, sin siquiera tener idea de lo que realmente pasó. El resultado fueron todas mis redes sociales bajo ataque”.

La diputada del Frente Amplio también señaló que “la desinformación tiene consecuencias y hoy esas consecuencias son ataques y amenazas virtuales. Discrepar es parte de la democracia. Amenazar a quien piensa distinto, no”.

La denuncia de hostigamiento incluso fue comentada por el expresidente Gabriel Boric, quien declaró “fuerza compañera. No estás sola” .

Urrutia enfatizó que el Congreso tiene que tomar en serio estos hechos, y que evaluará con responsabilidad las acciones a seguir .