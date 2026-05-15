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    Poduje sale al paso de las críticas por idea de reducir restricciones de construcción: “No vamos a generar guetos verticales”

    El ministro de Vivienda aborda los cuestionamientos que han hecho alcaldes oficialistas y de oposición tras la idea del gobierno bajar las regulaciones de construcción, lo que, temen, podría aumentar significativamente la densificación de las comunas.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Concepcion, 5 de mayo de 2026. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje Capdeville, da a conocer actualizacion de la situacion con la empresa Tapusa S.A., por la paralizacion de tres obras en la provincia de Concepcion. Raphael Sierra/Aton Chile Raphael Sierra/Aton Chile

    Una consulta ciudadana del Ministerio de Vivienda de Iván Poduje activó de manera transversal a alcaldes del oficialismo y la oposición. Las autoridades comunales vieron esto como una señal del Ejecutivo de ir un paso más allá en su idea de buscar cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que creen implicaría la proliferación de inmuebles. El flanco se le abrió inmediatamente al gobierno cuando diversas comunas, incluso del propio sector, comenzaron a criticar en alto la idea.

    Y si bien los cambios a la ordenanza aún no se traducen en un documento, sí buscan ser impulsadas como un decreto del Ejecutivo con plazo 26 de junio. Esa, al menos, era la idea original en el marco de las diversas propuestas que la administración Kast está promoviendo para impulsar al sector inmobiliario, abaratar costos de viviendas y “facilitar su construcción en procesos de reconstrucción derivados de desastres naturales”, según dice la consulta.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pero el ministro Poduje sale al paso y, tras las críticas de las autoridades comunales, deja todo en veremos. Así lo desprendió en conversación con La Tercera. “Estamos muy dispuestos a escuchar a los alcaldes. No vamos a generar guetos verticales, no lo vamos a imponer a la fuerza. Yo soy un crítico público de los guetos verticales, pueden ver mis declaraciones antes de ser ministro. Esta norma no está pensada para eso y si hay aprensiones, las vamos a escuchar todas y vamos a hacer todos los ajustes que sean necesarios para que los alcaldes estén tranquilos”, dice el secretario de Estado a este diario.

    Poduje apunta a un alcalde en especial: Felipe Muñoz, de Estación Central, quien en entrevista con este diario fue uno de los primeros en visibilizar la preocupación. “Que no tenga susto él ni los otros alcaldes. Esto es una medida que busca densificar corredores de Metro, de poder aumentar la conductibilidad en zonas que tienen infraestructura, pero no queremos reventar la ciudad como algunos quizás legítimamente, temen. Estamos dispuestos a hacer todos estos ajustes”, dice.

    FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    En ese ánimo aclaratorio, el ministro ha ido agendando reuniones con diversos alcaldes. Entre ellos ya se cuentan los de San Miguel, Estación Central, Las Condes, Independencia y Santiago, entre otros, según cuenta. “La intención es llegar a un esquema de consenso donde efectivamente podamos, en sectores donde se justifica, aumentar la constructibilidad, pero en ningún caso reventar los barrios ni generar interacciones significativas en la calidad de vida de los vecinos”, señala Poduje.

    La idea original de esta consulta nació de un trabajo conjunto entre Hacienda y Vivienda, dos carteras que en el pasado ya han chocado por las instrucciones de reducción de presupuesto de la primera y la respuesta negativa de la segunda. Y ahora las miradas parecen contraponerse, nuevamente. Cabe recordar que Poduje ya había tenido diferencias con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de los recortes presupuestarios.

    “Vamos a escuchar a los alcaldes para llegar a una propuesta. Esto se está tratando en términos muy generales y debe trabajarse en la ingeniería de detalle de esta propuesta para que sea armónica con la ciudad y nos permita cumplir la meta de bajar los precios, pero también de tener una ciudad amigable y que cuide los barrios”. Y enfatiza: “Como urbanista y arquitecto no voy a reventar la ciudad en base a una hipótesis teórica de reducción del precio de la vivienda”.

    “Nuestra función como Ministerio de Vivienda y en mi caso como arquitecto y urbanista, es hablar con los alcaldes para que los impactos se minimicen y se logre el objetivo también de tener una vivienda más económica”, cierra.

    Más sobre:ViviendaMinvuIván PodujeGuetos verticales

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