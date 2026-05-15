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    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    El DT no se guardó nada en la previa del duelo con Cobresal y aconsejó públicamente a la joya de la cantera azul. Además, aclaró cuál es la situación de Lucas Romero y el estado de salud de Charles Aránguiz.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gago habló de todo en la previa del duelo de la U con Cobresal. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile comenzó esta semana anunciando la renovación de Lucas Assadi por las próximas dos temporadas. Y el propio jugador trazó sus objetivos para el futuro próximo; recuperar su nivel e intentar ser campeón con los azules.

    Pero sus deseos chocan con los pocos minutos que ha sumado en la Liga de Primera, pues tras la severa lesión que afectó su tobillo izquierdo no ha logrado quedarse con el puesto y según su técnico, Fernando Gago, no es por falta de chances.

    Los futbolistas tienen que crecer, tienen que jugar, tienen que aprovechar sus oportunidades”, comenzó diciendo. Luego agregó que “independientemente de si Lucas le ha tocado jugar o no le ha tocado, porque ha jugado dos partidos de titular si mal no recuerdo (Everton y Ñublense), que no haya jugado los últimos, no implica que no los tenga en consideración”.

    Luego enfatizó que ”al contrario, Lucas es un jugador que está en consideración, que necesito que siga creciendo como futbolista y que tenga esos partidos y esos minutos que tenga, porque el crecimiento es diario".

    Pero no fue el único Lucas que salió a la palestra en la rueda de prensa previa al duelo con Cobresal (domingo 17 de mayo, 15 horas). Gago también tuvo palabras para Lucas Romero, el cual está en la pre-nómina de Paraguay para el Mundial 2026 y está siendo sondeado desde México, pero suma escasos minutos en su oncena (276 en todo el año).

    “La prioridad es el club. Independientemente si hay algún jugador en la lista de una selección, la prioridad es el club. No me interesa si hay jugadores convocados y si tienen que tener minutos o no tienen que tener minutos, porque así es el fútbol: de rendimiento constante y de lo que creo en el día. Y a partir de eso, voy a poner el mejor equipo posible y de lo que creo que es mejor para poder hacer en el campo. Independiente de los nombres”, lanzó el DT.

    Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    ¿Charles Aránguiz viaja a El Salvador?

    El armado de zona de volantes es una de las dudas que tiene Fernando Gago para enfrentar al conjunto minero. Y ahora su problema es mayor, pues Charles Aránguiz superó sus problemas físicos y está disponible para pelearle un lugar a Lucas Barrera.

    Charles ha entrenado normal toda la semana, así que estará a disposición para ingresar a la lista de convocados y después veremos si juega o no juega. Eso no te lo puedo decir ahora”. reveló el transandino.

    También se refirió a la problemática que es jugar en altura y señaló que “por experiencia, los partidos en esa condición generan ciertos desgastes y se siente distinto en la acción rápida y en la recuperación. Debemos pensar el partido en la forma que nos beneficia, tratar de tener el control del partido y un desgaste en menos ocasiones”.

    Finalmente, Gago no quiso referirse a los problemas que hoy tiene Michael Clark con la justicia ni cómo esto afectan a la concesionaria de la U, Azul Azul. “Nosotros nos dedicamos a la parte deportiva. Mi relación es con Manuel (Mayo) y con él hablo de los fichajes, de las posibles salidas, de los juveniles y la relación es muy clara y se crea un sistema de conversación interna. De los temas externos, no me corresponde hablar”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileCobresalFernando GagoLucas AssadiLucas RomeroCharles AránguizLiga de PrimeraCobresal vs Universidad de ChileCampeonato ChilenoFútbol

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