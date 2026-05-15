Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

El Segundo Tribunal Ambiental retrotrajo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, aprobado a finales del 2021.

El objetivo de la iniciativa, cuya inversión alcanza los US$ 3.200 millones, es la continuidad operacional de Collahuasi, propiedad de Anglo American plc (44%) y Glencore (44%), por 20 años.

El proceso se da a causa de una reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya.

“Se deja sin efecto resolución reclamada y la RCA del proyecto, debiendo retrotraerse la evaluación ambiental del proyecto hasta antes de la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (‘ICE’), con el objeto que se elabore un nuevo ICSARA”, se lee en la sentencia del tribunal.

La resolución pide al titular que aborde las observaciones vinculadas con “la línea de base del medio humano, incluyendo el uso del maritorio en la zona de Punta Patache y el Sector Puerto Collahuasi por parte de las asociaciones indígenas reclamantes”.

También se le solicita que subsane “las observaciones relacionadas con los impactos en el medio marino, entre las que se encuentran, la verificabilidad de la velocidad de succión, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino, el descarte de impactos asociados a los recursos hidrobiológicos y la duración y alcance del plan de vigilancia del medio marino acotado a los primeros 5 años de operación de la planta desaladora”.

La sentencia se da en medio de una propuesta del gobierno contenida en la megarreforma, que propone que los titulares de proyectos que cuentan con una RCA aprobada y un tribunal anule el permiso, se le restituya los gastos.