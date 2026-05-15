Enciende las alarmas: Nicolás Jarry se baja de Roland Garros y estira la incertidumbre sobre su recuperación

Tenis, Nicolas Jarry vs Dino Prizmic El tenista Nicolas Jarry de Chile es fotografiado contra Dino Prizmic de Croacia por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 23/02/2026 Felipe Zanca/Photosport Tennis, Nicolas Jarry vs Dino Prizmic The tennis player Nicolas Jarry of Chile is photographed against of Dino Prizmic of Croacia in the match for the ATP 250 Santiago 2024 at the Club Deportivo San Carlos de Apoquindo in Santiago, Chile. 23/02/2026 Felipe Zanca/Photosport

Nicolás Jarry vive un difícil presente, que hoy lo tiene fuera de las canchas y con un incierto pronóstico sobre cuándo podrá regresar. Actualmente, en el puesto 173 del ranking mundial, crecen las dudas sobre su estado.

En ese sentido, Nico decidió borrarse de Roland Garros, producto de una lesión en el codo derecho que arrastra desde el año pasado, cuando sufrió una fractura. De hecho, cuando estaba empezando a recuperar su mejor nivel, la dolencia lo obligó a no presentarse en los octavos de final del Challenger de Oeiras 3.

“He decidido retirarme del partido de segunda ronda que tenía previsto disputar hoy debido a las molestias en el codo, que no está respondiendo como esperábamos. Junto a mi equipo, hemos considerado que lo más adecuado es no jugar, evitando que el dolor y las molestias vayan a mayores. En los próximos días consultaré con mis médicos para evaluar la situación y definir los siguientes pasos”, expresó.

La decisión de restarse también de las clasificaciones de Roland Garros no representan una sorpresa, de acuerdo a lo que él mismo había informado el lunes a través de su cuenta de Instagram, donde dio cuenta del tratamiento que adoptó para alcanzar la recuperación.

“Hace unas semanas volvieron a aparecer dolores y luego de varias evaluaciones tomamos la decisión de fortalecer de forma conservadora. Estaré entrenando mucho para volver lo más fuerte posible. Gracias por sus cariños”, escribió.

De este modo, Alejandro Tabilo y Christian Garin estarán en el cuadro principal, mientras que Tomás Barrios buscará un cupo desde las clasificaciones.

Defensa importante

Los problemas físicos de Jarry lo ponen en duda para la gira de pasto, donde Nico defiende 276 puntos, de los cuales 230 son por haber alcanzado los octavos de final de Wimbledon el año pasado, viniendo desde las clasificaciones.

En caso de no poder revalidar esas unidades, su caída en el ranking podría arrastrarlo hasta el puesto 670, quedando en una situación sumamente delicada. Sin embargo, el resto del segundo semestre defiende muy poco, por lo que tendrá un amplio campo para poder recuperar terreno en caso de que no alcance a estar en la gira de césped.