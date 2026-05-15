Organismo electoral de Perú finaliza el conteo de votos un mes después la primera vuelta y se alista para la proclamación de los candidatos que irán al balotaje

Ciudadano depositando su voto en urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, ONPE. Foto: archivo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, el servicio electoral del país vecino, llegó este viernes al 100% de actas contabilizadas de la elección presidencial. Esto poco más de un mes después de los comicios del 12 de abril pasado.

Así, según la información oficial de la oficina, los resultados consignados en el portal muestran que Keiko Fujimori, candidata del partido derechista Fuerza Popular, encabezó las preferencias con más del 17,18%, lo que equivale a poco más de 2,8 millones de votos.

A la hija del exmandatario Alberto Fujimori le siguen el candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con 12,03% de los votos y, en tercer lugar, el candidato de la colectividad conservadora Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11,9%. La diferencia entre estos últimos dos candidatos es de 21.210 sufragios.

La candidata de Fuerza Popular y primera preferencia de cara a la segunda vuelta, Keiko Fujimori. Foto: Archivo

Pero López Aliaga admitió este jueves su derrota en los comicios generales, luego de varias denuncias de fraude sin pruebas concretas, ataques verbales contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE y un llamado a la insurgencia.

Según el portal de resultados oficiales, ya fueron contabilizadas las 92.766 actas y no queda ninguna para su envío a los órganos especiales de revisión creados para los procesos electorales peruanos, los Jurados Electorales Especiales (JEE), de distribución territorial.

Con esto, según consignó el diario limeño El Comercio, el JNE proclamará los resultados de los comicios presidenciales este domingo 17 de mayo. Ese día se conocerá cuáles candidatos pasan a la segunda vuelta.

El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Foto: Agencia Andina

Proclamación

El lunes de esta semana, los JEE iniciaron la proclamación de los resultados de la elección presidencial en sus respectivos territorios. Se trata de un paso previo al anuncio oficial del JNE de los candidatos que pasan al balotaje.

Con esto, según consignó El Comercio, el organismo electoral peruano ya confirmó que proclamará los resultados de la elección presidencial el domingo 17 de mayo, con lo cual quedarán definidos de manera formal los candidatos que pasarán a la segunda vuelta -más de un mes después de la votación- y, además, el sistema electoral dará paso a la organización del balotaje previsto para el próximo 7 de junio.

Asimismo, se anunciaron medidas específicas para el desarrollo de esos comicios, esencialmente para el extranjero y no dentro del territorio nacional. Lo anterior, a pesar a los retrasos en la instalación de mesas de sufragio registrados en Lima Metropolitana durante la primera vuelta y que motivaron la dimisión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Foto: Archivo

Según informó El Comercio, la mañana de este jueves se llevó a cabo una sesión plenaria reservada en la sede del JNE en la que los cinco integrantes del organismo se reunieron, junto a otras autoridades peruanas.

La reunión se desarrolló en un contexto en el que las actas contabilizadas de la elección presidencial se acercaban ya al 100% y faltando casi 20 días para la segunda vuelta, dejando un margen reducido para el desarrollo del balotaje.

El encuentro fue breve y, poco después, se decidió dar a conocer los acuerdos alcanzados. “Han sido semanas muy exigentes para el sistema electoral y es importante hablar con claridad y transparencia a todo el país sobre los pasos que siguen; el proceso sigue en curso”, expresó el presidente del JNE, Burneo Bermejo.