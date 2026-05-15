SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

    De acuerdo a los datos de Aduanas, depurados por ProChile de la mano de empresas pisqueras, las exportaciones del popular destilado nacional ascienden a solo US$ 951.419 entre enero y abril, lo que representa una caída de 34,5% en relación al mismo lapso del año récord de 2025.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    China es el principal destino de las exportaciones de pisco. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hoy se conmemora el “Día Nacional del Pisco”, una fecha que recuerda el 15 de mayo de 1931 cuando el entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó un decreto que buscaba delimitar oficialmente la zona pisquera de Chile y proteger la denominación de origen del destilado.

    El decreto no fue un trámite más; convirtió al pisco chileno en una de las primeras bebidas espirituosas del mundo en contar con una denominación de origen establecida por ley.

    La celebración oficial, sin embargo, no llegó sino hasta 2009 cuando el Ministerio de Agricultura instauró el Día Nacional del Pisco para dar mayor visibilidad y valor patrimonial al producto.

    La industria pisquera se mueve más bien para nivel interno y la mayor parte de la producción de queda en el país.

    A nivel de exportaciones, el destilado viene de dos años positivos. En 2024, los envíos treparon a US$ 5,4 millones en valor, un nivel histórico, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Aduanas. ProChile, por su parte, calculó exportaciones por US$ 3,9 millones, lo que implicaba un salto de 31,% en relación a 2023, con 24 empresas locales exportadoras.

    Los envíos internacionales del pisco chileno volvieron a crecer en 2025, al registrar exportaciones por un valor de US$ 3,9 millones, un salto de 27,6% respecto del año anterior. Según cifras de ProChile y Pisco Chile, los productos chilenos del destilado llegaron a 40 mercados en el mundo.

    Exportaciones de pisco caen en 2026

    Sin embargo, el arranque de 2026 no ha sido demasiado positivo para el sector.

    De acuerdo a los datos de Aduanas, depurados por ProChile de la mano de empresas pisqueras, las exportaciones del popular destilado nacional ascienden a solo US$ 951.419 entre enero y abril, lo que representa una caída de 34,5% en relación al mismo lapso del año récord de 2025.

    China asoma como el principal mercado para el pisco chileno, con envíos por un valor de US$ 216.522 en el periodo. Le sigue Canadá (US$ 136.831), Estados Unidos (US$ 117.014), España (US$ 103.415) y Argentina (US$ 101.707).

    “Estamos trabajando fuertemente junto a los gremios y empresas para promover el pisco en los mercados internacionales. El plan de internacionalización del pisco bajo la campaña, Chilean Pisco, First Spirit que implementamos en 8 mercados foco, está permitiendo que la nuestro destilado sea cada vez más reconocido en el mundo”, dijo a Pulso Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile.

    La funcionaria afirmó que este año han participado en las principales ferias mundiales de espirituosos, tales como, Wine Paris, Prowein y esta semana, estamos realizando el primer Encuentro Internacional del pisco en Chile con la participación de 18 compradores internacionales de 11 mercados, materializándose una rueda de negocios con 46 pisqueras, degustaciones y visitas a pisqueras en las regiones de Coquimbo y Atacama.

    “Lo anterior, nos permite promover en el mundo los atributos del pisco, no sólo con su relato, sino mostrando directamente a los importadores su proceso productivo, su historia, los valles únicos, las empresas y familias que trabajan en su producción. En lo que queda del año tenemos un vasto plan de acciones en los mercados foco definidos”, cerró.

    Más sobre:ExportacionesPiscoVinoComercio exterior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

    Tasas de retorno esperadas en el mercado inmobiliario suben por incertidumbre internacional y alza de inflación

    ComunidadMujer elige a Magdalena Browne como la nueva presidenta de su directorio

    Volver al escenario después de los 60

    Romero critica posible nueva carga opositora contra la megarreforma: “Estamos en presencia de un bloque que quiere destruir”

    Lo más leído

    1.
    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    2.
    Comisión de Hacienda aprueba baja de impuesto a las empresas y la reintegración, pero se cae fin de franquicia del Sence

    Comisión de Hacienda aprueba baja de impuesto a las empresas y la reintegración, pero se cae fin de franquicia del Sence

    3.
    Óscar Landerretche critica las “operaciones comunicacionales del estilo patio de colegio” tras arribo de Fontaine a Codelco

    Óscar Landerretche critica las “operaciones comunicacionales del estilo patio de colegio” tras arribo de Fontaine a Codelco

    4.
    Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    5.
    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad
    Chile

    Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad

    ComunidadMujer elige a Magdalena Browne como la nueva presidenta de su directorio

    Romero critica posible nueva carga opositora contra la megarreforma: “Estamos en presencia de un bloque que quiere destruir”

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025
    Negocios

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

    Tasas de retorno esperadas en el mercado inmobiliario suben por incertidumbre internacional y alza de inflación

    Chile está entre las prioridades de los dueños de Tinder: lanza Hinge, su nueva app de citas “serias”

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes
    Tendencias

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador
    El Deportivo

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Técnico de Colombia presiona a James Rodríguez de cara al Mundial: “Necesita un mejor ritmo de juego”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines
    Cultura y entretención

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro
    Mundo

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    Irán asegura que “aún se intercambian mensajes” con Estados Unidos pese al rechazo de Trump a su propuesta

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada