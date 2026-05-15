Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

Hoy se conmemora el “Día Nacional del Pisco”, una fecha que recuerda el 15 de mayo de 1931 cuando el entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó un decreto que buscaba delimitar oficialmente la zona pisquera de Chile y proteger la denominación de origen del destilado.

El decreto no fue un trámite más; convirtió al pisco chileno en una de las primeras bebidas espirituosas del mundo en contar con una denominación de origen establecida por ley.

La celebración oficial, sin embargo, no llegó sino hasta 2009 cuando el Ministerio de Agricultura instauró el Día Nacional del Pisco para dar mayor visibilidad y valor patrimonial al producto.

La industria pisquera se mueve más bien para nivel interno y la mayor parte de la producción de queda en el país.

A nivel de exportaciones, el destilado viene de dos años positivos. En 2024, los envíos treparon a US$ 5,4 millones en valor, un nivel histórico, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Aduanas. ProChile, por su parte, calculó exportaciones por US$ 3,9 millones, lo que implicaba un salto de 31,% en relación a 2023, con 24 empresas locales exportadoras.

Los envíos internacionales del pisco chileno volvieron a crecer en 2025, al registrar exportaciones por un valor de US$ 3,9 millones, un salto de 27,6% respecto del año anterior. Según cifras de ProChile y Pisco Chile, los productos chilenos del destilado llegaron a 40 mercados en el mundo.

Exportaciones de pisco caen en 2026

Sin embargo, el arranque de 2026 no ha sido demasiado positivo para el sector.

De acuerdo a los datos de Aduanas, depurados por ProChile de la mano de empresas pisqueras, las exportaciones del popular destilado nacional ascienden a solo US$ 951.419 entre enero y abril, lo que representa una caída de 34,5% en relación al mismo lapso del año récord de 2025.

China asoma como el principal mercado para el pisco chileno, con envíos por un valor de US$ 216.522 en el periodo. Le sigue Canadá (US$ 136.831), Estados Unidos (US$ 117.014), España (US$ 103.415) y Argentina (US$ 101.707).

“Estamos trabajando fuertemente junto a los gremios y empresas para promover el pisco en los mercados internacionales. El plan de internacionalización del pisco bajo la campaña, Chilean Pisco, First Spirit que implementamos en 8 mercados foco, está permitiendo que la nuestro destilado sea cada vez más reconocido en el mundo”, dijo a Pulso Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile.

La funcionaria afirmó que este año han participado en las principales ferias mundiales de espirituosos, tales como, Wine Paris, Prowein y esta semana, estamos realizando el primer Encuentro Internacional del pisco en Chile con la participación de 18 compradores internacionales de 11 mercados, materializándose una rueda de negocios con 46 pisqueras, degustaciones y visitas a pisqueras en las regiones de Coquimbo y Atacama.

“Lo anterior, nos permite promover en el mundo los atributos del pisco, no sólo con su relato, sino mostrando directamente a los importadores su proceso productivo, su historia, los valles únicos, las empresas y familias que trabajan en su producción. En lo que queda del año tenemos un vasto plan de acciones en los mercados foco definidos”, cerró.