“Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

El director Sergio Castro San Martín y el actor Daniel Muñoz se unen en Mil pedazos, cinta que rescata el doloroso viaje de una familia golpeada por la tragedia.

Inspirado libremente en la historia del ermitaño de Las Chilcas, el filme comienza con las vacaciones familiares que emprenden la familia compuesta por Miguel (Muñoz), Isabel (Paola Giannini), Emilia (Emilia Rodríguez) y su perra Eve.

Un accidente en medio del desierto provoca que Isabel resulte gravemente herida y Miguel y su hija deban iniciar una travesía. Tres meses después, cuando Isabel despierta del coma, comenzará su propio periplo para intentar reconstruir a su familia.

Tras trabajar en la serie La jauría y realizar el documental El Negro (2020), Castro presenta en Mil pedazos su primer largometraje de ficción desde La mujer de barro (2015). Una cinta que el equipo define como “una película sobre el amor, la intuición y las distintas maneras en que las personas enfrentan el duelo”.

“Sentí que era momento de volver a un relato más personal, fuera de los centros, más regional y con fuerte vinculación con la naturaleza. Me acordé de aquel mito de un hombre que había abandonado el sistema por una tragedia familiar. Los escaladores y los camioneros lo alimentaron de por vida. Mi padre nos contaba esta historia cada vez que viajamos al norte”, indicó en un comunicado.

“El ermitaño es una imagen antisistémica, son personajes fronterizos y en este sentido el cine que me gusta y el que quiero contar es justamente ese, el de personajes que están desfasados por diversos motivos”, agregó.

Sobre la incorporación de Muñoz, señaló: “Daniel es un actor monumental. Se conectó desde el primer minuto con la tierra. El gran desafío era interpretar esa evolución, el hombre ‘centrado’ y el hombre ‘border’. Me interesaba un protagonista que tuviera capas profundas, silenciosas y extrañas”.

Tras su debut en el Festival de Málaga 2026, la película se estrenará en los cines chilenos el próximo 4 de junio.

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