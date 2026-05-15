SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán asegura que “aún se intercambian mensajes” con Estados Unidos pese al rechazo de Trump a su propuesta

    “Los mensajes que recibimos de la parte estadounidense son contradictorios: cada día es diferente al anterior", señalaron desde Irán.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que “aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente” con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de “inaceptable” la última propuesta presentada por Teherán.

    “No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

    Así, ha vuelto a criticar las posiciones “maximalistas” de Estados Unidos en las negociaciones y ha subrayado que Teherán “está preparado para ambos escenarios”. “O volvemos al campo de batalla o volvemos a la mesa de negociaciones. Es la otra parte la que debe elegir”, ha sostenido.

    “Nosotros resistimos frente a ataques agresivos, resistimos frente a sanciones”, ha destacado el jefe de la diplomacia iraní, que ha incidido en que “el principal problema es la confianza”, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. “No podemos confiar en absoluto en los estadounidenses”, ha remarcado.

    “Los mensajes que recibimos de la parte estadounidense son contradictorios: cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer. A veces envían varios mensajes contradictorios en un solo día”, ha explicado Araqchi, quien ha expresado su deseo de que “Estados Unidos no cometa un error” y de que “prevalezca la diplomacia”.

    Por otra parte, ha ahondado en que “Irán nunca ha buscado ni busca armas nucleares”, tal y como denuncia Washington. “Es nuestra política. Tenemos un programa nuclear pacífico y siempre estamos preparados para dar garantías de que seguirá siendo pacífico”, ha apostillado.

    Trump ha subrayado este mismo viernes que descartó la última propuesta planteada por Irán debido a que “no le gustó la primera frase del documento”. “La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, ha dicho en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras una “histórica” visita a China, donde se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping.

    Sin embargo, se ha mostrado abierto a una suspensión por parte de Irán de su programa nuclear durante 20 años, si bien ha pedido un “nivel de garantías” por parte de Teherán que garantice que “son 20 años reales”, al tiempo que ha reiterado su interés en retirar el “polvo nuclear” tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes.

    Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

    Más sobre:IránDonald TrumpPropuestaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Santiago analiza recurso de amparo que Lavín presentó contra tribunal para revertir su prisión preventiva

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Ministra Chomali e indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”

    Lo más leído

    1.
    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    2.
    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    3.
    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones

    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones

    4.
    Quién es Kouri Richins, la mujer condenada por la muerte de su esposo y que escribió un libro para superar el duelo

    Quién es Kouri Richins, la mujer condenada por la muerte de su esposo y que escribió un libro para superar el duelo

    5.
    Xi advierte de posibles “conflictos” con Estados Unidos si “no se gestiona bien” el diálogo sobre Taiwán

    Xi advierte de posibles “conflictos” con Estados Unidos si “no se gestiona bien” el diálogo sobre Taiwán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Corte de Santiago analiza recurso de amparo que Lavín presentó contra tribunal para revertir su prisión preventiva
    Chile

    Corte de Santiago analiza recurso de amparo que Lavín presentó contra tribunal para revertir su prisión preventiva

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo
    Negocios

    ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo

    Precios del petróleo vuelven a subir con fuerza ante falta de avances en cumbre Xi Trump para destrabar Ormuz

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán
    Tendencias

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán

    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos

    Nublado y con probabilidad de lluvia: el tiempo hoy en la Región Metropolitana y la zona central

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador
    El Deportivo

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplun, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Técnico de Colombia presiona a James Rodríguez de cara al Mundial: “Necesita un mejor ritmo de juego”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes
    Cultura y entretención

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?
    Mundo

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    Irán asegura que “aún se intercambian mensajes” con Estados Unidos pese al rechazo de Trump a su propuesta

    Rusia confirma contactos con Cuba ante “una situación verdaderamente difícil” en la isla debido a la falta de combustible

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica