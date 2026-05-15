Irán asegura que “aún se intercambian mensajes” con Estados Unidos pese al rechazo de Trump a su propuesta

El Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que “aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente” con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de “inaceptable” la última propuesta presentada por Teherán.

“No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

Así, ha vuelto a criticar las posiciones “maximalistas” de Estados Unidos en las negociaciones y ha subrayado que Teherán “está preparado para ambos escenarios”. “O volvemos al campo de batalla o volvemos a la mesa de negociaciones. Es la otra parte la que debe elegir”, ha sostenido.

“Nosotros resistimos frente a ataques agresivos, resistimos frente a sanciones”, ha destacado el jefe de la diplomacia iraní, que ha incidido en que “el principal problema es la confianza”, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. “No podemos confiar en absoluto en los estadounidenses”, ha remarcado.

“Los mensajes que recibimos de la parte estadounidense son contradictorios: cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer. A veces envían varios mensajes contradictorios en un solo día”, ha explicado Araqchi, quien ha expresado su deseo de que “Estados Unidos no cometa un error” y de que “prevalezca la diplomacia”.

Por otra parte, ha ahondado en que “Irán nunca ha buscado ni busca armas nucleares”, tal y como denuncia Washington. “Es nuestra política. Tenemos un programa nuclear pacífico y siempre estamos preparados para dar garantías de que seguirá siendo pacífico”, ha apostillado.

Trump ha subrayado este mismo viernes que descartó la última propuesta planteada por Irán debido a que “no le gustó la primera frase del documento”. “La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, ha dicho en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras una “histórica” visita a China, donde se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping.

Sin embargo, se ha mostrado abierto a una suspensión por parte de Irán de su programa nuclear durante 20 años, si bien ha pedido un “nivel de garantías” por parte de Teherán que garantice que “son 20 años reales”, al tiempo que ha reiterado su interés en retirar el “polvo nuclear” tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.