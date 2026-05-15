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    Política

    Alcaldesa Karina Delfino (PS) y su mirada crítica sobre megarreforma: “Fue un error que se aprobara la idea de legislar”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la jefa comunal de Quinta Normal aseguró que los senadores socialistas rechazarán la iniciativa legal.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, en Desde la Redacción.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), sigue decepcionada con el Presidente José Antonio Kast tras el encuentro que sostuvo con los jefes comunales opositores el pasado miércoles en La Moneda.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la líder comunal expuso que la cita con el Mandatario fue solo un “monólogo” y que el gobierno “está imponiendo una mirada sobreideologizada”. En esa línea, reconoce que fue una equivocación haber aprobado en general el proyecto para la reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados.

    Fue un error que se aprobara la idea de legislar, porque en el fondo, más allá de abrirse al debate, cuando uno aprueba la idea de legislar es estar de acuerdo con la idea matriz, que eso se pueda dar curso y yo creo que a esta megarreforma le faltó diálogo”, puntualizó la alcaldesa.

    “Creo que es importante a lo mejor parar un poco, dialogar, escuchar y en el fondo tratar de llegar a consensos y no imponer, porque en el fondo lo que yo creo que está haciendo el gobierno con esto es imponer una mirada, una visión sobre ideologizada”, añadió Delfino.

    En esa línea, aseguró que los senadores socialistas rechazarán la iniciativa legal cuando llegue a la Cámara Alta.

    En particular sobre el encuentro con el Presidente Kast, la alcaldesa sostuvo que “el punto de fondo es que hay una imposición de una visión, o sea, si te invitan a dialogar, si te invitan a conversar, es para, uno supone, poder decir distintas reflexiones en torno a los puntos que nos preocupan. Y en ese caso en particular creo que por parte del gobierno no hubo esa escucha real”.

    Asimismo, Delfino agregó que “en lo sustancial, el Presidente fue claro en decir que él no va a variar, ni cambiar su mirada, que en el fondo esto va a avanzar en materia de contribuciones, por ejemplo, o en materia de ordenanza general de urbanismo y construcción”.

    Recortes en Salud

    En tanto, la alcaldesa Delfino manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios en materia de salud que podrían afectar a centros hospitalarios.

    La jefa comunal explica que el Presidente Kast “de hecho dice, bueno, en materia de salud no vamos a tocar al menos el presupuesto que está ahora y al día siguiente nos dimos cuenta mediante un oficio que efectivamente se estaban recortando el presupuesto en materia hospitalaria”.

    En esa dirección, subrayó que por ejemplo un alcalde de centro derecha, como el jefe comunal de Huechuraba, Max Luksic, haya pedido “reflexionar” al gobierno sobre estas reducciones presupuestarias.

    “Un alcalde que es más bien ligado a la centro derecha y que hace un llamado finalmente al gobierno a precisamente no tocar recursos tan sensibles como los de materia de salud”, dijo.

    Así, subrayó que “Al menos, yo creo que en materias tan sensibles como salud, educación y seguridad, recortar recursos es recortar beneficios sociales”.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. PEDRO RODRIGUEZ

    “Militares a la calle”

    En tanto, al ser consultada sobre si se conversó la petición al Mandatario, durante el encuentro en La Moneda, de que los militares salgan a la calle por materias de seguridad, la alcaldesa Delfino explicó que la solicitud la hizo el alcalde de San Bernardo, Christopher White, pero que fue descartada por ahora por Kast.

    “Dijo que en general eso no estaba considerado dentro de sus prioridades. O no sé si de sus prioridades, pero en el fondo como de su plan de trabajo. Y que más bien era fortalecer las policías. Eso dice el Presidente de la República”, explicó Delfino. Luego añadió: “Ni siquiera para infraestructura crítica”.

    “No fue una metáfora, fue una mentira”

    Delfino que lidera una de las comunas con más migrantes de la Región Metropolitana, criticó a Kast por su manejo en la materia y por -pese a que después aclaró el concepto- haber dicho que la expulsión de 300 mil migrantes era una “metáfora”.

    “En realidad no fue una metáfora, fue una mentira que se le hizo al país, porque era algo imposible de realizar. Entonces lo que yo creo en el fondo es que hoy día lo que tenemos que hacer es ponernos serios”.

    Consultada por la iniciativa que busca que se reporten a inmigrantes irregulares través de colegios, hospitales y otros. “Hay una discusión respecto a la legalidad de esta medida. Ahora yo creo que presionar a través de la educación y la salud, yo no sé si es el mejor mecanismo”.

    Ordenanza de urbanismo

    Finalmente, la alcaldesa Delfino también manifestó su preocupación por el decreto que podría cambiar la regulación en materia regular la ordenanza general de urbanismo y construcción.

    “Tuvimos una reunión con el ministro Poduje como Asociación Chilena Municipalidad hace un par de semanas atrás. Lo de la ordenanza general de urbanismo y construcción fue parte de la carta que nosotros le entregamos al Presidente de la República. Nosotros lo miramos con mucha preocupación y lo que puede resultar de ese cambio en la ordenanza puede ser brutal”.

    La jefa comunal explicó que esto podría aumentar la densidad hasta en cuatro en las comunas, incentivando la aparición de guetos verticales.

    “Es una consulta, pero surge desde el Ministerio de Hacienda. Yo creo que con el Ministerio de Vivienda, porque en realidad es un solo gobierno. Luego de esta consulta va a la Contraloría, lo tramita la Segpres, va a la Contraloría General de la República y se aprueba. O sea, esto es vía decreto. Esto no se va al Congreso a discutir. Por eso también nos preocupa mucho”, sentenció

    Más sobre:Desde la RedacciónKarina DelfinoMegarreformaQuinta Normal

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