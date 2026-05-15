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    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador

    El guardameta de O'Higgins nació en el país del Guayas, pero se nacionalizó chileno. Incluso, fue convocado por la Roja, aunque no jugó a nivel adulto. Sebastián Beccacece tiene la palabra.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Omar Carabalí, en un partido de O'Higgins (Foto: @OHigginsoficial)

    Omar Carabalí está a las puertas de un sueño. El arquero de O’Higgins esperaba un trámite decisivo. Había solicitado a la FIFA la autorización para defender a Ecuador. El golero es una de las opciones que baraja Sebastián Beccacece para la convocatoria relativa al Mundial que disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

    El permiso llegó. Carabalí aparece en el listado de los jugadores que solicitaron el cambio de asociación. "Proporciona información detallada sobre los jugadores que han solicitado y obtenido una resolución favorable para cambiar su nacionalidad deportiva”, consigna el ente rector del fútbol mundial, al presentar una nómina que el golero, quien llegó a Chile en 2013 para sumarse a Colo Colo, encabeza.

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador

    "Hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí. Es un futbolista que, al menos en algún momento tenía ciertas posibilidades. El jugador había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile”, había reconocido Beccacece a comienzos de abril.

    El golero admitió el acercamiento. “La verdad es que conversé con el ‘profe’ Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”, explicó a la transmisión de TNT Sports, después de la victoria celeste sobre Audax Italiano.

    Carabalí, en su paso por la selección chilena.

    Por esos días, evitaba que la ansiedad lo consumiera. “Que sea lo que Dios quiera, estamos preparados para todo. Estoy confiado y concentrado acá, O’Higgins está primero”, expresaba, respecto de la tranquilidad con que se toma la chance de defender a la Tricolor.

    El paso por la Roja

    Carabalí adoptó la nacionalidad chilena. Nació en Ecuador y alcanzó a defender al combinado del Guayas en las categorías inferiores. Es hijo de Wilson Carabalí, exseleccionado ecuatoriano, quien incluso se radicó en Chile para apoyar su carrera.

    En esos días, tenía expectativas diferentes a las que hoy lo tienen a las puertas de competir en el máximo evento futbolístico. “Lo estamos pensando, y si es por jugar en alguna selección, que lo haga por Chile. El biotipo de Omar lo tienen 20 más en Ecuador, aquí no. Y tiene 17 años, aún puede crecer dos o tres centímetros más. Es más viable que él pueda jugar, si es posible, por la selección chilena”, decía el mayor de los Carabalí.

    En 2019, Omar recibió el pasaporte chileno, después de seis años en el país. El guardameta fue convocado a la Roja. Fue considerado en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, aunque no jugó. Esa era, precisamente, una de las interpretaciones que alimentaba la esperanza de los ecuatorianos de incorporarlo a su escuadra.

    Más sobre:Mundial 2026Omar CarabalíEcuadorO'HigginsFútbolFútbol Nacional

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