Técnico de Colombia presiona a James Rodríguez de cara al Mundial: “Necesita un mejor ritmo de juego”

Las selecciones clasificadas al Mundial de Norteamérica 2026 viven días claves. Los elencos comienzan a determinar la lista de jugadores que los representarán en el torneo que arrancará el 11 de junio.

Este jueves fue el turno de la selección de Colombia. El técnico Néstor Lorenzo entregó una prenómina con 55 futbolistas que lucharán por ser uno de los 26 que debe tener la lista definitiva.

Dentro de estos jugadores está James Rodríguez quien este miércoles finalizó su temporada con Minnesota de la MLS. Allí apenas jugó ocho partidos, disputando 194 minutos.

Por lo mismo, Lorenzo le exige más al delantero, aún sabiendo el potencial que tiene. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde los 18-19 años cuando con José Pékerman lo citamos contra México. Le dije que al demorarse tanto en encontrar club no ha tenido ritmo, siempre ha encontrado ritmo de juego con el paso del tiempo. Le dije que ha tenido que hacer un complemento físico con los minutos jugados”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“Necesita un mejor ritmo de juego, está trabajando físicamente muy fuerte. Él está trabajando por aparte con su preparador, se le ha visto físicamente bien, le falta seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos. Es un jugador importante, es el capitán del equipo y me consta la responsabilidad y disposición de estar encima todo el tiempo”, prosiguió sobre el ex jugador del Real Madrid.

También tuvo palabras para referirse a otro nombre que llamó la atención: Juan Guillermo Cuadrado.

“Juan Cuadrado siempre se entregó a la Selección; hablo seguido con él, merece estar ahí, hizo mucho para quedarse en Italia por la Selección, es un ejemplo”, comentó.

“Hubiéramos querido que compita más y que no haya tenido las lesiones, pero sé que hizo muchos sacrificios para quedarse en Italia por la selección y ese es el compromiso que le pedimos a todos los jugadores. En ese sentido, ha sido un ejemplo y quiero que se manifieste”, añadió.

A su vez, en Colombia llamó la atención que Radamel Falcao no estuviera entre los reservados. “Es un jugador de fútbol todavía, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso. Es decir, si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como los compañeros que están en la lista, él estaría”, explicó.

“Lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros. A Falcao lo adoro, y me gustaría tenerlo siempre al lado mío, en el área rival. Hay que elegir, yo sé que es duro”, concluyó.

Los jugadores reservados de Colombia