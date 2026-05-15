Técnico de Colombia presiona a James Rodríguez de cara al Mundial: “Necesita un mejor ritmo de juego”
Néstor Lorenzo entregó la lista previa oficial del conjunto cafetalero para la Copa de Norteamérica 2026.
Las selecciones clasificadas al Mundial de Norteamérica 2026 viven días claves. Los elencos comienzan a determinar la lista de jugadores que los representarán en el torneo que arrancará el 11 de junio.
Este jueves fue el turno de la selección de Colombia. El técnico Néstor Lorenzo entregó una prenómina con 55 futbolistas que lucharán por ser uno de los 26 que debe tener la lista definitiva.
Dentro de estos jugadores está James Rodríguez quien este miércoles finalizó su temporada con Minnesota de la MLS. Allí apenas jugó ocho partidos, disputando 194 minutos.
Por lo mismo, Lorenzo le exige más al delantero, aún sabiendo el potencial que tiene. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde los 18-19 años cuando con José Pékerman lo citamos contra México. Le dije que al demorarse tanto en encontrar club no ha tenido ritmo, siempre ha encontrado ritmo de juego con el paso del tiempo. Le dije que ha tenido que hacer un complemento físico con los minutos jugados”, señaló el DT en conferencia de prensa.
“Necesita un mejor ritmo de juego, está trabajando físicamente muy fuerte. Él está trabajando por aparte con su preparador, se le ha visto físicamente bien, le falta seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos. Es un jugador importante, es el capitán del equipo y me consta la responsabilidad y disposición de estar encima todo el tiempo”, prosiguió sobre el ex jugador del Real Madrid.
También tuvo palabras para referirse a otro nombre que llamó la atención: Juan Guillermo Cuadrado.
“Juan Cuadrado siempre se entregó a la Selección; hablo seguido con él, merece estar ahí, hizo mucho para quedarse en Italia por la Selección, es un ejemplo”, comentó.
“Hubiéramos querido que compita más y que no haya tenido las lesiones, pero sé que hizo muchos sacrificios para quedarse en Italia por la selección y ese es el compromiso que le pedimos a todos los jugadores. En ese sentido, ha sido un ejemplo y quiero que se manifieste”, añadió.
A su vez, en Colombia llamó la atención que Radamel Falcao no estuviera entre los reservados. “Es un jugador de fútbol todavía, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso. Es decir, si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como los compañeros que están en la lista, él estaría”, explicó.
“Lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros. A Falcao lo adoro, y me gustaría tenerlo siempre al lado mío, en el área rival. Hay que elegir, yo sé que es duro”, concluyó.
Los jugadores reservados de Colombia
- Aldair Quintana — Independiente del Valle (ECU)
- Álvaro Angulo — Pumas UNAM (MEX)
- Álvaro Montero — CA Vélez Sarsfield (ARG)
- Andrés Mosquera — Independiente Santa Fe (COL)
- Andrés Román — Atlético Nacional
- Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
- Carlos Gómez — CR Vasco da Gama (BRA)
- Carlos Cuesta — CR Vasco da Gama (BRA)
- Cristian Borja — Club América (MEX)
- Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C. (ENG)
- David Ospina — Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez — Galatasaray SK (TUR)
- Deiver Machado — FC Nantes (FRA)
- Edier Ocampo — Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
- Edwuin Cetré — Estudiantes de La Plata (ARG)
- Gustavo Puerta — Racing Santander (ESP)
- James Rodríguez — Minnesota United F.C. (USA)
- Jaminton Campaz — CA Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhojan Romaña — San Lorenzo (ARG)
- Jhon Arias — SE Palmeiras (BRA)
- Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Solís — Birmingham City F.C. (ENG)
- Jhon Jáder Durán — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)
- Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica — R.C.D. Mallorca (ESP)
- Johan Rojas — CR Vasco da Gama (BRA)
- Johan Carbonero — S.C. Internacional (BRA)
- John Steven Mendoza — Athletico Paranaense (BRA)
- Jordan Barrera — Botafogo Sport Club (BRA)
- Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Hernández — Real Betis (ESP)
- Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense (BRA)
- Juan David Cabal — Juventus (ITA)
- Juan Fernando Quintero — River Plate (ARG)
- Juan Guillermo Cuadrado — AC Pisa 1909 (ITA)
- Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional (COL)
- Junior Hernández — Deportes Tolima (COL)
- Kevin Castaño — River Plate (ARG)
- Kevin Viveros — Athletico Paranaense (BRA)
- Kevin Mier — Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz — F.C. Bayern München (GER)
- Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
- Neyser Villarreal — Cruzeiro E.C. (BRA)
- Nelson Deossa— Real Betis (ESP)
- Rafael Santos Borré — S.C. Internacional (BRA)
- Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias — Independiente (ARG)
- Sebastián Gómez — Coritiba F.C. (BRA)
- Sebastián Villa — Independiente Rivadavia (ARG)
- Willer Ditta — Cruz Azul (MEX)
- Wílmar Barrios — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)
- Yáser Asprilla — Galatasaray SK (TUR)
- Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera — Wolverhampton Wanderers (ENG)
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