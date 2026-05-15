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    Andrés Guardado detalla la dura pelea con Manuel Pellegrini que lo sacó del Betis: “Solté toda la mierda que tenía adentro”

    El mexicano contó nuevos detalles de la discusión con el chileno. También afirmó que tácticamente el DT "es básico". Eso sí, reconoce que hoy su relación es muy distinta a ese tenso momento.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Andrés Guardado entregó detalles de la pelea con Manuel Pellegrini que lo sacó del Betis. ALBERTO LINGRIA

    La figura de Manuel Pellegrini no pasa desapercibida. El DT del Betis ha marcado una era, rompiendo todas las marcas de la institución andaluza. Esta semana logró meter a los blanquiverdes en la Champions League, en una nueva demostración de su cuantía.

    Del Ingeniero habla todo el mundo y también sus exdirigidos. Uno de ellos fue el mexicano Andrés Guardado, quien profundizó en los motivos de su salida del conjunto bético tras una discusión con el DT chileno.

    “Manuel Pellegrini es un entrenador súper especial”, comenzó señalando, para luego entrar en detalle sobre cómo fue su relación con el estratega. ”Con él fue espectacular hasta que hubo un detalle ahí que nos hizo explotar. Bueno, me hizo explotar a mí. Y yo creo que es parte de la razón por la que yo creo que termino yéndome en diciembre a León. Si no me hubiera peleado con él, yo creo que no me hubiera ido a México en ese momento", reconoció en una entrevista con el videopodcast “El Camino de Mario”.

    Cuando el entrevistador le consultó por los motivos de la discusión, el exfutbolista respondió de una particular forma: “Pues por tonterías. Y llegó un punto donde yo sentía que Manuel empezaba como a no valorar esa parte mía, que ya me veía como solo un complemento y que ‘me mantiene el grupo sano y me mantiene el grupo conectado, pero ya no lo necesito dentro del campo’. Entonces eso me empezó a molestar”.

    “Al final soy jugador de fútbol, no soy un animador, ni soy un psicólogo. Me ponía los partidos que nadie quería jugar, me los daba a mí. Cuando jugaba de titular y la cosa iba mal, siempre el primer cambio a medio tiempo era yo. Entonces, como que eso me empezó a irritar”, profundizó.

    De hecho, lo graficó con otro ejemplo. “Es típico que te paran a calentar y no te meten a jugar, porque aparte se lo había hecho a Joaquín alguna vez. Entonces ya era algo que se comentaba en el vestidor”, describió.

    El punto de inflexión

    Con los ánimos caldeados, hubo un episodio que fue la gota que rebalsó el vaso. “Íbamos 0-0 o perdiendo 1-0 y no estaba jugando mal, pero él lo tenía automático que si la cosa va mal, Andrés para afuera. Y al medio tiempo, va afuera y entra no sé quién”, parte relatando.

    “Me entró por dentro, no le dije nada, pero cogí mis cosas y me fui a mi casa. Ya no salía al medio tiempo con el equipo, error mío. Con más calma dije, ‘conociendo la experiencia de Manuel, vendrá a hablar conmigo. Yo capitán, él ya con la experiencia, hablaremos y se arreglará esto fácil’. Pero él y yo. Él lo habló en frente de todo el grupo, empezó a decirme ciertas cosas y yo tampoco me quedé callado”, prosiguió.

    La historia continuó con la reacción del azteca. “Yo ahí, digamos, que toda la mierda que yo tenía adentro acumulada, la solté. Y le dije cómo la tenía que soltar, que no estuvo bien. Después de la pelea esta, me castiga dos partidos. Fue la semana de Navidad, yo me voy de vacaciones enojado y me llegó la oferta para irme a México. Pero como yo traía eso en la cabeza, dije, ‘ya es momento, mi ciclo terminó aquí’, y por eso me terminé yendo. Él sabe perfectamente, es un viejo lobo, se las sabe todas”, reveló.

    “Sabe meter a los buenos”

    Guardado también aprovechó de analizar a Pellegrini independientemente de la gestión grupal: “Más allá de que no sea el mejor entrenador tácticamente, porque no lo es. O sea, no es un entrenador como Luis Enrique o los de ahora, que son muy tácticos y que cambian formaciones, que de repente el central, los laterales se meten. Él es básico, por así decirlo, pero sabe meter a los buenos”.

    “Huele perfectamente quién está en el mejor momento, huele qué jugadores para qué partido. Y lo peor, por decir algo, es eso. A lo mejor el hecho de no trabajar tanta táctica o no analizar tanto al rival, por así decirlo, de decir que nos van a atacar por acá o la salida de balón está por aquí, lo deja mucho a los jugadores, a lo que ven los jugadores”, lamentó.

    “Y a lo mejor los jugadores necesitan esa ayuda a veces para apretar así o tal. A lo mejor eso es por poner un pero, pero es un entrenador espectacular. Y a día de hoy tenemos una relación perfecta”, reconoció sobre Pellegrini, para luego rematar con otra particular frase sobre su presente con el chileno: “Yo lo decía, como un matrimonio de esos que se pelean y después salen reforzados”.

    Más sobre:FútbolBetisLaLigaAndrés GuardadoManuel Pellegrini

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