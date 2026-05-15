Su auto acabó chocado e incendiado: la difícil previa de Benjamín Hites en las 24 horas de Nürburgring

El Porsche 911 del equipo Black Falcon, en el que compite Benjamín Hites, se detuvo en la pista y comenzó a salir fuego de la parte trasera. Alexander Hardt, que lo conducía en ese instante y que participaba en la qualy 1 de las 24 Horas de Nürburgring, el evento automovilístico más importante de la temporada en Alemania, se bajó del vehículo y se quedó peligrosamente muy cerca de la pista para intentar avisar a sus colegas que venían a toda velocidad. En ese momento, el Porsche de la joven Janina Schall impactó el auto en el que debía competir el chileno y pasó a centímetros de Hardt, quien después de eso solo atinó a alejarse de la escena. Fue un jueves en el que se rozó la tragedia.

“Mi compañero tuvo un accidente por la mañana debido a una falla que tuvo en el motor que se prendió en llamas. Lamentablemente, no pudo salir de la línea de carrera porque el auto no respondía hasta quedar parado a la orilla de la pista. Mientras esperaba que llegara el equipo de seguridad para apagar el incendio, otro auto lo chocó por detrás. Estos son los peligros del ‘Infierno Verde’”, contó Hites, desde Alemania.

El auto quemado y chocado luego de ser sacado de la pista este jueves.

Auto de reserva y lluvia

Ambos involucrados resultaron ilesos, aunque el resultado fue que los vehículos terminaron destruidos, a menos de 48 horas de la carrera más esperada del calendario. Por lo mismo, ambos equipos ya se consiguieron autos de reemplazo. Sin embargo, ahora apareció un nuevo inconveniente: la lluvia, la que obligó a terminar antes la acción este jueves, justo cuando el piloto nacional comenzaba a rodar en la nueva máquina.

“Nos pasaron el auto de reserva para salir a clasificar, pero no alcancé a andar una vuelta y la organización paró la actividad por seguridad, ya que llovía intensamente. Por ahora me quedé sin registrar tiempos. El clima ha estado inestable con lluvia, nieve y mucho frío. Ahora a esperar lo mejor para tener un buen auto para hacer un mejor papel”, añadió el chileno.

Con el único giro que dio el alemán Hardt en la clasificación número 1, el cuarteto de pilotos quedó en lugar 84° en la general y 10° en la categoría Cup2. Hay que recordar que en total son 161 autos en competencia en 23 categorías. Este viernes volverán a buscar el mejor lugar en la grilla en las tandas 2 y 3.

El efecto Verstappen

Benjamín Hites volverá a compartir pista con el tetracampeón de la Fórmula 1 Max Verstappen, tal como ocurrió en marzo de este año. “Es un espectáculo compartir con el mejor piloto del mundo. Por otro lado me deja tranquilo por las decisiones que tomé en mi carrera para llegar adonde estoy. Él es el referente a seguir y le gusta esta categoría, dice que es más entretenida y competitiva que la Fórmula 1″, dijo en diálogo con El Deportivo luego de esa experiencia.

El neerlandés participa en la categoría SP9 (GT3) y su presencia está causando una alta expectación en el circuito de Nürburgring, a tal punto que para el fin de semana se esperan casi 300 mil espectadores, un récord para la competencia.

La acción arrancará el sábado 16 de mayo a las 09.00 horas de Chile y terminará el domingo a la misma hora, instancia en la que Hites y sus compañeros, los alemanes Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, más el neerlandés Paul Meijer, intentarán superar estas accidentadas últimas horas, adaptarse luego al Porsche de reserva y terminar la carrera en uno de los circuitos más desafiantes del mundo.