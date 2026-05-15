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    Ucrania y Rusia intercambian a más de 400 presos como parte del acuerdo anunciado por Trump

    El presidente ucraniano apuntó que “la mayoría” de estas personas “llevaban bajo cautiverio ruso desde 2022”.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Rusia y Ucrania han procedido este viernes a un nuevo intercambio de presos en el marco de un acuerdo para liberar a un total de mil personas por cada bando, en un primer paso que ha visto la excarcelación de un total de 410 detenidos.

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que “205 ucranianos está en casa”. “Hoy, los guerreros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza vuelven de cautiverio ruso. Es la primera etapa del acuerdo ‘mil por mil’”, ha especificado.

    Así, ha especificado que “la mayoría” de estas personas “llevaban bajo cautiverio ruso desde 2022”. “Defendieron Ucrania en Mariúpol y Azovstal, en Donetsk, Lugansk, Járkov, Jersón, Zaporiyia, Sumi, Kiev y la central nuclear de Chernóbil”, ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales.

    “Doy las gracias a todos los que trabajan para traer a nuestra gente a casa: en primer lugar, a nuestros guerreros, que reponen el fondo de intercambio de Ucrania --en referencia a la captura de soldados rusos en el marco del conflicto--, y a nuestro equipo”, ha puntualizado.

    “Doy las gracias a todos los socios que ayudan a liberar a los ucranianos del cautiverio. Continuaremos luchando por cada persona que sigue en cautividad”, ha apostillado el mandatario de Ucrania.

    Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que 205 militares rusos han sido trasladados a Bielorrusia “desde territorio controlado por el régimen de Kiev”. “A cambio, 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas han sido entregados”, ha subrayado en un comunicado.

    “Todos los militares rusos serán trasladados a la Federación Rusa para recibir tratamiento y rehabilitación en instalaciones médicas del Ministerio de Defensa ruso”, ha esgrimido, al tiempo que ha dado las gracias a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por “dar asistencia humanitaria” a los soldados durante su traslado.

    El acuerdo fue anunciado el 8 de mayo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que Moscú y Kiev habían pactado un alto el fuego de tres días entre el 9 y el 11 de mayo--ya finalizado, con los combates de nuevo activos- y un intercambio de mil prisioneros por cada bando.

    Más sobre:UcraniaRusiaVolodimir ZelenskiVladimir Putin

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