Vehículo se incendia tras protagonizar choque luego de persecución policial en La Florida

Con dos autos chocados y uno de estos incendiado, terminó una persecución policial que se produjo en horas de la madrugada en la comuna de La Florida.

Los hechos se registraron pasada la una de la madrugada, en medio de una fiscalización policial a un vehículo marca Audi, cuyo conductor hizo caso omiso a las señales de Carabineros.

Es así como se inició una persecución por distintas calles de la comuna, hasta que en Punta Arenas con José Miguel Carrera, el vehículo impactó con una camioneta que transitaba con tres personas en su interior.

A raíz del accidente es que ambos vehículos se volcaron y se comenzaron a incendiar.

Según detalló el subteniente Daniel Cuevas, oficial de ronda Radiopatrullas, “al colisionar estos vehículos, el vehículo marca Audi comienza a incendiarse, por lo tanto, el personal rápidamente evacúa a los involucrados de ambos vehículos, procediendo obviamente, prestando auxilio y todo el tema”.

Además señaló que “en el vehículo Audi se encontraban dos ocupantes y en la camioneta tres. Resultan con daños de consideración. Llega Samu, concurre bomberos al lugar y todos son trasladados a distintos centros asistenciales, de los cuales nos encontramos a la espera del diagnóstico de su lesión y la evolución”.

Asimismo, apuntó que ninguno de los involucrados se encuentra en riesgo vital.