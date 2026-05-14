SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast ratifica fin de contribuciones y adelanta que buscarán compensar vía megarreforma en cita con alcaldes de oposición

    El Presidente se reunió con más de 60 jefes comunales opositores en La Moneda, pero estos acusan que el Mandatario no los escuchó y que las medidas cuestionadas les fueron reafirmadas.

    Por 
    Luciano Jiménez

    “Muchas gracias por acoger el llamado que hicimos desde el gobierno para conversar, pero por sobre todo, para escuchar”. Con esas palabras el Presidente José Antonio Kast dio comienzo a una nueva reunión con alcaldes. Si la semana pasada el Mandatario se había reunido con los jefes comunales del oficialismo, en esta oportunidad lo hizo con más de 60 alcaldes de la oposición.

    La reunión -que comenzó a las 16:30 y terminó a las 20:30- se anticipaba tensa, particularmente por la molestia que existe transversalmente entre los alcaldes por la idea de La Moneda de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, lo que implicaría una menor recaudación de US$ 200 millones, que afectan directamente al dinero recibido por los municipios. También hay inquietud respecto de cómo se repondrán los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal -dinero de las municipalidades con más recursos que va a las más vulnerables. El gobierno ha dicho que lo hará vía Ley de Presupuesto, pero no se han dado más detalles.

    El Salón Montt Varas del palacio presidencial nuevamente fue el lugar donde se albergó a los 66 alcaldes confirmados. Además de Kast, se hicieron presentes los ministros Claudio Alvarado (Interior), Louis de Grange (Transportes y Telecomunicaciones), Trinidad Steinert (Seguridad Ciudadana) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social), además del titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.

    Por parte de los alcaldes, se hicieron presentes algunos de los que han alzado voces más críticas, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Claudio Castro (Renca), Miguel Concha (Peñalolén), Camila Nieto (Valparaíso) y Claudia Pizarro (La Pintana). También estaban los jefes comunales de San Ramón, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, así como varios representantes de regiones, como Macarena Ripamonti, de Viña del Mar.

    La instancia partió con Kast pidiendo disculpas por algunos alcaldes a los que no les llegó la invitación, como el de Puente Alto, Matías Toledo. “Este tipo de encuentros queremos hacerlos habituales”, dijo Kast, en línea con lo que había dicho en la cita de la semana pasada con los jefes comunales de derecha. Además añadió que “hay muchos puntos de encuentro en que podemos avanzar” y que una ventaja es que en más de dos años no habrá elecciones, lo que ayudará a destrabar problemas.

    Pero ya entrado el encuentro, varios de los jefes comunales se empezaron a mostrar incómodos, debido a que la percepción fue que el gobierno no entregó respuestas concretas a problemáticas como la seguridad o las dudas por las contribuciones. En ese sentido, La Moneda siguió el modelo de la reunión de la semana pasada, en la que se dedicó más que nada a escuchar antes que a plantear medidas nuevas.

    Según asistentes, en la reunión Kast fue enfático en señalar que no cambiará su megarreforma y que la exención de las contribuciones va. También le dio un portazo a la petición de los alcaldes de quitarle la suma urgencia a la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional. Recalcó que se compensarán al Fondo Común Municipal los aproximadamente US$ 130 millones que se dejarán de recaudar por el fin de las contribuciones, pero que la idea es hacerlo en la megarreforma y no vía Presupuesto, porque de esta última forma ello dependería de la discusión presupuestaria de cada año.

    A la salida de la reunión, en un punto de prensa el ministro del Interior dijo que “el gobierno siempre ha dicho y ha aclarado que nuestro compromiso no es afectar los recursos del Fondo Común Municipal. Los alcaldes nos han hecho presente que la compensación a través de la Ley de Presupuestos no les satisface porque tendrían año a año que estar discutiendo, o proponiendo, o defendiendo esa posición con las autoridades de turno. Hay un trámite legislativo que está en curso, queda su segunda fase en el Senado, y para tranquilidad de los alcaldes vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción para que no quede ninguna duda del compromiso de compensación”.

    También, las mismas fuentes recalcan que el Presidente no aclaró cómo se compensarán los otros US$ 70 millones que se dejarán de recaudar al eliminar las contribuciones. Respecto de los cambios a la ordenanza municipal que permitirían mayor densificación de edificios, recalcó que está en análisis, pero que de momento eso no se cambiaría en el proyecto de ley.

    Hubo varias intervenciones tensas. Por ejemplo, Delfino recalcó que no le parecía correcto que se dividiera a los alcaldes juntando primero a los de oficialismo y luego a los de oposición, mientras que el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) pidió a los militares en su comuna, asolada por la delincuencia, pero Kast le respondió con una negativa. Algunos alcaldes también criticaron que no ven a los ministros en la calle.

    Sobre seguridad, el Presidente le dijo a los alcaldes que harán iniciativas para aumentar la dotación policial. Mientras que sobre los SLEP recalcó que en muchos lugares no estaban funcionando.

    Otros presentes lo calificaron como un “diálogo de sordos” o como un “sin sentido”.

    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), dice a La Tercera que “lamentablemente en la reunión vimos a un gobierno que se burocratizó muy rápido. Con muy poca disposición a tomar acciones audaces en seguridad, que es la expectativa que nos generaron. Tampoco flexibilidad para abordar el creciente costo de la vida, con apoyos a las familias más humildes. Me voy con mucha preocupación, porque hay más terquedad que calle”.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), señala que “salimos decepcionados. Con un sabor amargo. Esperábamos una propuesta metodológica que garantizara diálogo real y no vimos eso. Pedimos tiempo para la discusión de la reforma que afecta ingresos para los municipios y se nos dijo que no”. Además, añade que “⁠reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero real. Y en ese sentido que se le quite la urgencia (al proyecto) y el debate de contribuciones se haga de manera seria“.

    Mientras se desarrollaba la reunión, los alcaldes compartían opiniones en un grupo de WhatsApp llamado Municipios por Chile. Ahí, un jefe comunal escribió “una bolsa de gatos”. Otro puso “puro humo”, mientras que otro recalcaba: “Esta instancia será un saludo a la bandera”. La percepción de los alcaldes fue que el gobierno no se abrió a mover ninguna de sus propuestas, y que más bien la instancia fue con el objetivo de generar la percepción de que se estaba escuchando.

    En ese sentido, el gobierno, según dicen presentes, reafirmó parte de las políticas públicas que más se cuestionan desde la vereda alcaldicia, como la exención de las contribuciones.

    En la previa, los alcaldes opositores le habían entregado una carta con su petitorio al Presidente Kast. Ahí se le hacía especial énfasis en el tema de las contribuciones. En la misiva, los alcaldes pedían medidas por el alza del costo de vida, el resguardo del Fondo Común Municipal, el rechazo a la modificación de la ordenanza municipal que permitiría la densificación de edificios, no pausar traspasos a los SLEP, un rechazo “absoluto” a los recortes de programas sociales y medidas de seguridad. “Estamos disponibles a conversar con el objetivo de avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, es importante que nuestra mirada sea escuchada y que las decisiones que tome el gobierno nacional no afecten los recursos municipales ni tampoco afecte los derechos sociales de nuestros vecinos y vecinas”, rezaba la carta.

    La alcadesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), en tanto, asevera que “lo he dicho varias veces: no voté por este gobierno, pero quiero que le vaya bien para que a Chile le vaya bien. Y menos recursos en el Fondo Común Municipal significará que a miles de chilenos les irá mal, significa que solo podremos retirar la basura una vez a la semana y no tres, que deberemos elegir qué calles iluminar y que plazas limpiar. Al final lo pagan mis vecinos. El gobierno prometió compensar al FCM con la Ley de Presupuestos, pero eso depende de la voluntad de quien gobierne. No es una garantía: es un cheque en blanco y es menos autonomía para los municipios”.

    Más sobre:José Antonio KastLa MonedaAlcaldesContribuciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    Carabineros realiza allanamiento en Temucuicui e incauta subametralladora y camioneta usada durante ataques en Ercilla

    Lo más leído

    1.
    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    2.
    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    3.
    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    4.
    CDE en vigilancia por “cuota Flores”: comité penal estudia la causa y espera diligencias clave para querellarse

    CDE en vigilancia por “cuota Flores”: comité penal estudia la causa y espera diligencias clave para querellarse

    5.
    Megarreforma: gobierno incluye indicación que habilita condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago

    Megarreforma: gobierno incluye indicación que habilita condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA
    Chile

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social
    Negocios

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Megarreforma: Hacienda reformula crédito al empleo para potenciar a mujeres y jóvenes, pero no convence a toda la oposición

    Arturo Frei, de Renta4, proyecta un alza de hasta 20% para el Ipsa este año si el dólar baja de los $875

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo
    Tendencias

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La molestia con el arbitraje de un expulsado Fernando Ortiz: “Yo no soy quién puede juzgar, pero todos sabemos qué sucede”
    El Deportivo

    La molestia con el arbitraje de un expulsado Fernando Ortiz: “Yo no soy quién puede juzgar, pero todos sabemos qué sucede”

    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga

    Repasa la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido que lo aleja de las semifinales de la Copa de la Liga

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades
    Tecnología

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023
    Cultura y entretención

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano
    Mundo

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Las claves del millonario plan contra el crimen organizado que Lula lanzó a cinco meses de las elecciones

    EE.UU. ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba por un valor de US$100 millones

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat