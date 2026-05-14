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    Política

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    En el programa de streaming de La Tercera, la exministra profundizó en aspectos que recoge el libro 'La política se metió conmigo', de Daniel Hopenhayn, que repasa la vida y trayectoria política de la exabanderada, y en el que por primera vez abordó el abuso sexual que sufrió durante su juventud. Aquí relata cómo esa experiencia estuvo presente cuando le tocó enfrentar el caso de Manuel Monsalve.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La tarde de este miércoles, con la presencia del expresidente Gabriel Boric, se realizaría el lanzamiento de ‘La política se metió conmigo’, el libro de Daniel Hopenhayn que recopila una serie de conversaciones con la exministra, exdiputada y exalcaldesa Carolina Tohá.

    A través de esos diálogos se va tejiendo la trayectoria política y la vida personal de Tohá, incluyendo recovecos que por primera vez dejó asomar públicamente. Un repaso por ese intenso relato realizó la histórica militante del PPD y exabanderada en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por la editora general, Gloria Faúndez, y el periodista y conductor, Rodrigo Álvarez.

    El título del libro es decidor. Da la impresión de una actividad inevitable, un destino que la arropó desde pequeña. ¿Por qué la política se metió con usted?

    No es un destino. Yo tomé mis decisiones en algún minuto, pero ese título viene de una pregunta que siempre se me hace, que es: ¿Cómo se metió usted en política? Y cada vez que me hacen esa pregunta pienso no es que yo me metí en política, la política se metió conmigo. La vi instalada en la mesa de mi casa, en mi biografía, en mis conversaciones desde muy chiquitita, por las cosas que pasaron, el golpe de Estado, lo que sucedió a mi padre. A veces las personas reciben lo que pasa en la política como algo ajeno, yo lo sentí como algo que me involucraba y que me llamaba a tener opinión y después acción. Ya después, más grande, una vez que cayó Pinochet, dejé la dirigencia estudiantil, viví afuera un tiempo, ahí decidí meterme en política ya por mi voluntad, pero estaba adentro hacía mucho rato.

    ¿Por qué embarcarse en esta aventura que tiene un cierto sabor a memorias?

    Porque fue una invitación de Daniel Hopenhayn que me cautivó (...) Me convenció mucho porque es un entrevistador que yo encuentro bien interesante, que tiene una capacidad de hacerte hablar de una manera que normalmente en una entrevista escrita uno no tiene, que tiene una búsqueda de encontrar tu verdad, de escarbar para que tú sueltes lo que piensas.

    13 -05-2026 CAROLINA TOHA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Con su experiencia pública, uno podría pensar que hay poco de lo que sorprenderse de la vida de Carolina Tohá. Sin embargo, sorprende con un episodio que estremece, que es el del abuso sexual en su media adolescencia. ¿Cómo eso la hizo conectarse cuando le tocó, como ministra del Interior, enfrentar el caso Monsalve?

    Lo conté por dos razones. Primero, porque la idea era contar las cosas que te han ido armando como persona, y para mí ese fue un episodio bien importante, pero también porque cuando viví esto era una época en que no se hablaba de estas cosas prácticamente nada. Cuando se empezó a hablar de manera más abierta, cuando se empezaron a conocer otros casos, para mí fue muy importante porque cuando te pasa algo así y eres chiquitita, y te pasa con alguien en quien teóricamente confías, sientes como que te ha pasado una especie de desgracia personal y después te das cuenta que no es una desgracia personal, que es una desgracia compartida con todas las mujeres, muchas porque han vivido situaciones así y muchas porque se han sentido amenazadas. En lo de Monsalve, claro que estuvo presente este tema, especialmente en un aspecto que he comentado otras veces, y es que yo con esta experiencia una cosa que aprendí es que dónde está un abusador es algo casi imposible de anticipar. En personas que se ven a primera vista, y no a primera vista, a veces conociéndolas muy de cerca, como buenas personas, confiables, respetuosas, cariñosas, puede ocultarse un abusador detrás de eso. Eso hizo que en este caso, más allá de las cautelas que había que tener, yo nunca estuve en la teoría de ‘imposible, esto no puede ser’, a pesar de que tenía la mejor opinión de Manuel Monsalve. Esto, hasta el día de hoy, está en la justicia y yo no estoy aquí para dictar sentencia.

    Si la política se metió con usted, la trató relativamente bien, porque siempre ha sido parte de una elite de la izquierda, desde el exilio en México, por ser hija de José Tohá, exministro del Interior de Salvador Allende. También ha estado muy cerca de los presidentes de lzquierda. ¿Son muy distintos Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric?

    Son bien distintos, sí. Son los tres espectaculares. Son personas de personalidad propia muy distinta, pero además de estilo de gestión, de manejo de gobierno bastante diferente. Comparten valores, son tres presidentes progresistas y la verdad es que yo siento realmente como un honor haber podido trabajar con ellos.

    ¿Con quién fue más fácil trabajar?

    No quiero ser como políticamente correcta, pero para mí fue muy bueno trabajar con los tres. Quiero decir algo con lo que mencionaste al pasar. Creo que ha sido para mí un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento en lo más mínimo que haya sido una privilegiada.

    Pero habrá escuchado este tema que siempre se señala de que si existiera monarquía... Carolina Tohá estaría ahí...

    Es importante la comparación porque no existe monarquía y los espacios que yo he tenido en política no los he obtenido fácilmente. Para llegar a ser dirigente estudiantil participé en una época de dictadura, estuve muchas veces detenida, tuve que forjarme un espacio con debates muy áridos en esa época con mi sector, porque no teníamos todos la misma postura. Tuve que competir. Nadie me instaló ahí. Electoralmente he perdido y he ganado. Sandías caladas nunca he tenido.

    13 -05-2026 CAROLINA TOHA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La Corte de Santiago ordenó la reapertura de la investigación por la muerte de su padre, algo que llega justo en este momento.

    Sí, coincidió. Realmente curioso que esté pasando todo en los mismos días. Es muy importante porque la investigación de la muerte de mi papá partió como una investigación de la muerte de José Tohá y a poco andar, cuando estaba el ministro Zepeda, se transformó en la investigación del homicidio de mi papá (...) El establecimiento de los hechores materiales de su muerte no se ha logrado en la investigación (...) Ahora, en este alegato, tanto nuestro abogado, Nelson Caucoto, como el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que ha sido muy importante en esta investigación, le dijeron al tribunal las diligencias que proponían hacer, fueron tomadas prácticamente todas por el tribunal y tenemos ahí una nueva esperanza de que se avance en esa verdad.

    Más sobre:Desde la RedacciónCarolina ToháLibroDaniel Hopenhayn

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