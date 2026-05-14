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    Política

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    En el programa de streaming de La Tercera, la secretaria general de Renovación Nacional y exsubsecretaria de Prevención del Delito respaldó los dichos de la diputada Ximena Ossandón, su correligionaria, quien había señalado que “Chile no va a medir a Kast por mantener un gabinete un largo tiempo".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por Pedro Rosas y Rodrigo Álvarez, la secretaria general de RN, Katherine Martorell, aseguró también que “la lealtad se mide con los votos y en eso la lealtad de RN (con el Ejecutivo) ha sido absoluta”.

    ¿Con qué sensación se queda del cónclave entre el Presidente y el oficialismo?

    Es muy sano que existan estas instancias de coordinación, sobre todo cuando estamos tramitando el proyecto de Reconstrucción frente a una parte de la oposición que está derechamente buscando cualquier excusa para sabotearlo.

    En su sector hay una discusión sobre cuál debe ser el interlocutor del gobierno, si el PDG o sectores del Socialismo Democrático.

    Voy a aprovechar de felicitar a nuestro único ministro en el gobierno, José ‘Pepe’ García, que ha hecho una gran labor de coordinación y de hablar con todos los sectores. Hay que hablar con todos y buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles. No creo que esto sea como una bala, que si la gasto en el PDG no pueda buscar acuerdos con la DC, el PPD o incluso el PS. (...) En esto, el oficio que tienen los ministros (Claudio) Alvarado y García Ruminot son esenciales.

    Sergio Gahona y otros UDI han cuestionado a RN por sus críticas al gobierno y plantean que ellos son el partido más leal.

    Nosotros desde RN siempre hemos dicho que somos leales pero no obsecuentes. Uno debe ser capaz, en razón de la lealtad, de decirle a su propio gobierno cuándo las cosas pueden mejorar. Al final la lealtad se mide con los votos y en eso la lealtad de RN ha sido absoluta. No comparto esa postura de la UDI de quién es más leal. El mismo timonel republicano dijo que hay que generar una adecuada coordinación desde el Segundo Piso.

    ¿Por qué cree que la UDI sale con eso?

    No sé, es contradictorio cuando tú dices ‘no voy a decir lo que pienso por la prensa porque soy el partido más leal’ y lo haces en un medio de comunicación.

    Usted dice “nuestro único ministro”. ¿Le gustaría que hubiera más García Ruminot en el gabinete?

    Creo que a todo el mundo le gustaría. La ciudadanía así lo ha manifestado en las encuestas.

    Pero no hay.

    Estamos en etapas de ir mejorando las coordinaciones...

    ¿En etapa de evaluaciones?

    Es que los ministros siempre están en evaluación. En mi experiencia en el gobierno con el Presidente Sebastián Piñera no existía un minuto en que no estuviéramos en evaluación. Pero llevamos dos meses, estamos más en un proceso de fortalecer la coordinación y la instalación.

    Ximena Ossandón planteó en La Tercera que el país no juzgaría a Kast por un cambio de gabinete.

    Creo que tiene razón porque es una facultad absoluta de los presidentes hacerlo. Los ministros son cargos de exclusiva confianza, si hay un ministro o hay un equipo que no está cumpliendo con los objetivos, tiene el Presidente no solamente el derecho, quizás incluso el deber, de o reforzar ese equipo o de nombrar otro equipo. No me parece grave lo que dice la diputada.

    Ossandón es vicepresidenta de RN. ¿Su opinión fue a título personal o del partido?

    Me parece que su opinión tiene relación con que el Presidente tiene derecho a hacer el cambio, si es que quiere, ahora o después. Yo creo que la ciudadanía no lo va a juzgar. Coincido con ella. El Presidente siempre puede hacer el cambio de gabinete que le parezca si es que no están rindiendo los ministros como se esperaba o como se proyectaba o, incluso, no siempre significan cambios. También puede ser reforzar equipos. A veces no solamente son los ministros, pueden ser los subsecretarios, los jefes de servicio.

    ¿Cree que se deban reforzar ministros o equipos en áreas que se consideran más débiles, como Seguridad o la vocería?

    Creo que en el equipo comunicacional, y aquí hablo del equipo, porque no solamente está la vocera, está también la Secom, hay que hacer ajustes. La Contraloría ya les dijo que se equivocaron con esta expresión ‘Estado en quiebra’. Creo que ahí hay ajustes posibles. Lo dijeron todos, pero también el presidente del Partido Republicano, que el Segundo Piso, en particular el caso de Alejandro Irarrázaval, también tenía que mejorar la coordinación y dejar al ministro Alvarado tomar las decisiones políticas.

    ¿No debería haber un cambio de gabinete ahora?

    El Presidente tiene mucha más información de qué espera en el cumplimiento de metas. Él ha definido un gobierno de emergencia, por lo tanto, si le parece que las metas que él ha señalado y que ha pedido a sus ministros no se están cumpliendo, puede perfectamente tomar esa decisión o perfeccionar los equipos, ajustarlos, poner a otras personas a reforzar. Tiene todas esas facultades para cumplir con su objetivo, que es el bienestar de Chile.

    ¿En qué está el caso de la senadora Camila Flores?

    La directiva tomó la decisión de entregar los antecedentes al Tribunal Supremo para que, dentro de su autonomía y sus facultades, resuelva. Cualquier militante que sea formalizado debe ser suspendido.

    ¿Qué impresión tiene usted?

    Me gustaría saber si es cierto o no. Ella ha señalado que es inocente.

    ¿Ha hablado con ella?

    Sí.

    ¿Le advirtió que los antecedentes iban al TS?

    Por supuesto.

    ¿Y qué le dijo?

    Que es inocente. Como abogada, no puedo menos que esperar una sentencia de un tribunal (...). Si hay algo de cierto en esto, me gustaría que la Cámara investigue bien este tipo de situaciones.

    Más sobre:Desde la RedacciónKatherine MartorellRNCambio de gabinete

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