SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros realiza allanamiento en Temucuicui e incauta subametralladora y camioneta usada durante ataques en Ercilla

    Durante el operativo no resultaron heridos efectivos policiales ni civiles, pese a que desconocidos dispararon desde zonas boscosas contra los vehículos policiales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Armamento y munición incautada en operativo en Temucuicui.

    Este miércoles, Carabineros realizó un operativo en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, logrando recuperar armamento de alto poder de fuego y la camioneta utilizada en los ataques a disparos registrados durante la madrugada contra personal policial.

    De acuerdo a la información policial, cerca de las 2.00 de la madrugada se produjo un ataque armado contra la 6° Comisaría de Ercilla. En paralelo, otro hecho afectó a un punto fijo de Control de Orden Público (COP) en el sector de San Ramón.

    Pese a los disparos, no se registraron funcionarios policiales heridos ni daños materiales en las dependencias atacadas.

    Tras lo ocurrido, Carabineros desplegó un operativo para ingresar a Temucuicui con el objetivo de identificar y detener a los responsables, además de incautar elementos vinculados a los hechos.

    El general Cristián Mansilla, jefe de Control de Orden Público e Intervención Sur, señaló que “se dispuso la creación de un equipo multidisciplinario para entrar en Temucuicui y lograr identificar y ubicar a los autores del hecho”.

    La autoridad policial agregó que las diligencias permitieron “la recuperación de la camioneta usada por los antisociales en los ataques a nuestros carabineros”, además de armamento “con alto poder de fuego”.

    Incautan subametralladora Uzi y pistola 9 milímetros

    Carabineros indicó que durante el procedimiento no hubo civiles ni funcionarios lesionados, aunque varios vehículos policiales resultaron dañados por impactos balísticos efectuados desde zonas boscosas por desconocidos que permanecían ocultos en el sector.

    En tanto, el fiscal Carlos Bustos confirmó las diligencias de entrada, registro e incautación realizadas en la comunidad.

    “El contexto de dicha diligencia dice relación con una investigación que fue formalizada la semana pasada por los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio y además disparos injustificados, respecto de la cual existe una persona que está privada de libertad”, explicó el persecutor.

    Asimismo, detalló que los hechos también se relacionan con el ataque ocurrido durante la madrugada contra la comisaría de Ercilla.

    “Al menos dos sujetos concurrieron a bordo de una camioneta marca Maxus, color gris, efectuando disparos en contra de la Sexta Comisaría de Ercilla”, señaló.

    El fiscal Bustos agregó que durante el operativo “se recuperó precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temucuicui, y además armamento, que consiste en una subametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre”.

    Las evidencias incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables de los ataques.

    Más sobre:PolicialTemucuicuiCarabinerosErcillaAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    Comisión de Educación del Senado despacha a Sala proyecto de Escuelas Protegidas con revisión de mochilas ante motivos “fundados y verificables”

    Las claves del millonario plan contra el crimen organizado que Lula lanzó a cinco meses de las elecciones

    Lo más leído

    1.
    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    2.
    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    3.
    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    4.
    CDE en vigilancia por “cuota Flores”: comité penal estudia la causa y espera diligencias clave para querellarse

    CDE en vigilancia por “cuota Flores”: comité penal estudia la causa y espera diligencias clave para querellarse

    5.
    Megarreforma: gobierno incluye indicación que habilita condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago

    Megarreforma: gobierno incluye indicación que habilita condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA
    Chile

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social
    Negocios

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Megarreforma: Hacienda reformula crédito al empleo para potenciar a mujeres y jóvenes, pero no convence a toda la oposición

    Arturo Frei, de Renta4, proyecta un alza de hasta 20% para el Ipsa este año si el dólar baja de los $875

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo
    Tendencias

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga

    Repasa la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido que lo aleja de las semifinales de la Copa de la Liga

    El rey de Francia: el PSG estira su hegemonía y logra su quinto título de liga consecutivo

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades
    Tecnología

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”
    Cultura y entretención

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano
    Mundo

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Las claves del millonario plan contra el crimen organizado que Lula lanzó a cinco meses de las elecciones

    EE.UU. ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba por un valor de US$100 millones

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat