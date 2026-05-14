Carabineros realiza allanamiento en Temucuicui e incauta subametralladora y camioneta usada durante ataques en Ercilla

Este miércoles, Carabineros realizó un operativo en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, logrando recuperar armamento de alto poder de fuego y la camioneta utilizada en los ataques a disparos registrados durante la madrugada contra personal policial.

De acuerdo a la información policial, cerca de las 2.00 de la madrugada se produjo un ataque armado contra la 6° Comisaría de Ercilla. En paralelo, otro hecho afectó a un punto fijo de Control de Orden Público (COP) en el sector de San Ramón.

Pese a los disparos, no se registraron funcionarios policiales heridos ni daños materiales en las dependencias atacadas.

Tras lo ocurrido, Carabineros desplegó un operativo para ingresar a Temucuicui con el objetivo de identificar y detener a los responsables, además de incautar elementos vinculados a los hechos.

El general Cristián Mansilla, jefe de Control de Orden Público e Intervención Sur, señaló que “se dispuso la creación de un equipo multidisciplinario para entrar en Temucuicui y lograr identificar y ubicar a los autores del hecho”.

La autoridad policial agregó que las diligencias permitieron “la recuperación de la camioneta usada por los antisociales en los ataques a nuestros carabineros” , además de armamento “con alto poder de fuego”.

Incautan subametralladora Uzi y pistola 9 milímetros

Carabineros indicó que durante el procedimiento no hubo civiles ni funcionarios lesionados, aunque varios vehículos policiales resultaron dañados por impactos balísticos efectuados desde zonas boscosas por desconocidos que permanecían ocultos en el sector.

En tanto, el fiscal Carlos Bustos confirmó las diligencias de entrada, registro e incautación realizadas en la comunidad.

“El contexto de dicha diligencia dice relación con una investigación que fue formalizada la semana pasada por los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio y además disparos injustificados, respecto de la cual existe una persona que está privada de libertad”, explicó el persecutor.

Asimismo, detalló que los hechos también se relacionan con el ataque ocurrido durante la madrugada contra la comisaría de Ercilla.

“Al menos dos sujetos concurrieron a bordo de una camioneta marca Maxus, color gris, efectuando disparos en contra de la Sexta Comisaría de Ercilla” , señaló.

El fiscal Bustos agregó que durante el operativo “se recuperó precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temucuicui, y además armamento, que consiste en una subametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre”.

Las evidencias incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables de los ataques.