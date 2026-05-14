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    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    La moción buscaba permitir a los sistemas de IA utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas -como textos, música e imágenes- sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Tendencias / La Tercera

    En el marco de la revisión en particular de las más de 1.600 indicaciones que se han presentado al proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast, esta jornada la Comisión de Hacienda rechazó una polémica moción del Gobierno que busca modificar la Ley de Propiedad Intelectual para facilitar el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA).

    En concreto, el artículo 8 de la megarreforma incluye una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual que permite a los sistemas de IA utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas -como textos, música e imágenes- sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores, lo que generó una amplia resistencia.

    Esta indicación era defendida desde el Ministerio de Ciencia, desde donde afirmaron que se trataba de una herramienta habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. En este sentido, afirmaban que los sistemas actuales requieren grandes volúmenes de datos para entrenarse, y que la legislación vigente introduce una “ambigüedad legal” que dificulta ese proceso.

    Así, desde la cartera explicaron con anterioridad que la norma buscaba “actualizar la legislación de propiedad intelectual” para permitir la minería de datos a gran escala, resguardando que no exista explotación encubierta de las obras. El objetivo, agregan, es generar certezas jurídicas que faciliten la innovación, atraigan inversión y fortalezcan capacidades locales.

    El rechazo

    La norma fue rechazada con los votos clave de los diputados de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper y Eduardo Durán, a los cuales se sumó, en una segunda votación, la parlamentaria UDI Flor Weisse.

    Ahora dependerá del Ejecutivo si insiste en reponer la iniciativa en la Sala de la Cámara o buscará presentar una nueva moción durante su tramitación en el Senado.

    Más sobre:CongresoCámara de Diputados

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