Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

Un tribunal de Estados Unidos condenó este miércoles a Erik Fleming, intermediario de la narcotraficante conocida como la “Reina de la Ketamina”, a dos años de cárcel por distribuir el fármaco que mató a Matthew Perry (Friends) en octubre de 2023.

Un tribunal federal de Los Ángeles impuso la condena de 24 meses de prisión a Fleming, quien deberá entregarse a las autoridades antes del mediodía del 29 de junio y pagar además una multa de US$200 dólares, según informó la cadena NBC News.

La pena es ligeramente inferior a lo que pedía la Fiscalía, que solicitó 30 meses de cárcel y tres años de libertad condicional vigilada, alegando que el acusado conocía el historial de adicciones del actor y que buscaba lucrarse a costa de éste, ignorando las “señales de alerta sobre su comportamiento” buscando droga.

Los fiscales consideran que Fleming, de 56 años, se puso en contacto con Perry en 2023 tras enterarse, a través de un amigo, de que buscaba ketamina. De esta forma llegó al artista y por medio de su asistente personal, Kenneth Iwamasa, le vendió viales de diez mililitros, incluyendo el que contenía la dosis que le causó la muerte.

Según consta en los documentos judiciales, Fleming declaró ante el tribunal que obtuvo el fármaco sintético de Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”. Como consignó AOL, Sangha fue sentenciada el 8 de abril a 15 años de prisión federal, en tanto Iwanasa recibirá su sentencia el 27 de mayo.

“A pesar de conocer los riesgos y peligros de vender drogas, el acusado intermedió en múltiples transacciones de drogas que finalmente le costaron la vida al señor Perry” , señalaron los fiscales en un documento presentado ante el tribunal.

Por su parte, la defensa del acusado había solicitado durante el proceso tres meses de cárcel y tres años de libertad condicional supervisada, aduciendo la cooperación con la justicia y el arrepentimiento de su cliente.

El procesado ya se declaró culpable en 2024 de los cargos de conspiración para distribuir droga y de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves.

Por el mismo caso también están condenados los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez a 30 meses y tres años de cárcel, respectivamente.

Perry, quien era conocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends, fue hallado inconsciente en la piscina de su casa el 28 de octubre de 2023 y posteriormente declarado muerto, según un informe del médico forense del condado de Los Ángeles de diciembre de ese mismo año.