Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

A Hugh Jackman le habían comentado algo que le permitió hacerse una idea respecto a Las ovejas detectives: se trataba de una mezcla de Babe: El chanchito valiente (1995), la película que estuvo nominada a siete categorías de los Oscar, con Entre navajas y secretos (2019), la cinta con Daniel Craig como un sagaz detective, que luego se convirtió en saga.

Aunque a estas alturas de su carrera sería perfectamente factible que ningún tipo de propuesta le generara mayor sorpresa, la estrella se asombró al leer el guión escrito por Craig Mazin (The last of us), una amalgama de cuento infantil con historia detectivesca, que a su vez se basa en la novela publicada en 2005 por la autora alemana Leonie Swann.

Courtesy of Amazon MGM Studios

“Yo pensé: sí, nunca había leído ni visto nada parecido. Y me encantó. Me encantó su esencia. Pensé: esta es una película sobre crecer en todas sus formas (...) Es sobre las verdades difíciles o las cosas aterradoras de la vida que son difíciles de afrontar. Y me pareció preciosa”, afirma en una conferencia virtual en la que participa Culto.

El australiano encarna a George, un hombre que cree que el secreto de la felicidad reside en las ovejas. Dueño de un inmenso terreno en la campiña inglesa, las alimenta, las esquirla y cada noche se dedica a leerles historias de misterios y asesinatos. De acuerdo con el actor, “su vida está dedicada a ellas. Las entiende mucho mejor que a los humanos. Creo que esa es probablemente la clave de su personalidad”.

En el rebaño destacan Mopple (Chris O’Dowd), que posee una memoria prodigiosa y Lily (Julia Louis-Dreyfus), que para George es la oveja más inteligente del mundo. El resto del grupo es interpretado por actores como Bryan Cranston, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby.

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El imán que los atrajo a todos, así como a Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon y Hong Chau –quienes asumen los roles humanos–, fue el mismo que convenció a Jackman: una historia con encanto, con algo qué expresar y una trama en la mejor tradición de Agatha Christie.

Aunque en muchos casos eso se produjo después de leer el guión. “Al igual que Hugh, pensé: ¿Cómo demonios esta película va a funcionar? No tenía ni idea. Cuando recibí el guión, no sabía qué esperar. Lo leí y era precioso, increíble, mágico y conmovedor, todo ese tipo de cosas”, explica Braun, el actor que encarnó al primo Greg en Succession.

Enamorados del texto, luego tuvieron que superar las dificultades propias de este tipo de largometrajes. Algo de lo que no escaparon ni los actores que prestaron sus voces ni aquellos que tenían escenas junto a las ovejas. Por ejemplo, la actriz Julia Louis-Dreyfus grabó sus voces en un estudio y, como muchas veces ocurre en esta clase de proyectos, lo hizo en solitario.

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“Estaba sola en una habitación oscura, con audífonos, micrófono y el guión. Alguien en la otra habitación, no un actor, sino quizás uno de los productores, leía las otras líneas. Yo tenía que imaginarme, realmente usar mi imaginación para pensar que estaba en una ladera junto a las otras ovejas, resolviendo un crimen, superando miedos, y así sucesivamente”, detalla durante la misma instancia.

Jackman y compañía se encontraron con que la producción usó pelotas de tenis en palos, una técnica común en la industria cuando aparecen animales, criaturas y otros elementos que luego serán agregados digitalmente. “Hacen lo mismo en las películas de Marvel”, observa Louis-Dreyfus, quien se unió a la franquicia de superhéroes en 2021.

“Fue difícil. Definitivamente fue un reto, pero de un modo emocionante”, señala la actriz Molly Gordon. “El primer día me llevaron a las 5:00 de la mañana a una colina y pregunté: ¿Quién es mi compañero de escena? Y era sólo un trozo de cartón. Al final sería Julia, pero actué frente a un trozo de cartón”.

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Aunque reconoce que “te sientes un poco rara”, afirma haber quedado “muy impresionada con todos los artistas que pudieron darle vida, porque al final se ve tan real”.

Jackman también comparte su perspectiva: “He estado en muchas películas de Marvel. He actuado con muchas pelotas de tenis en palos. Y he hecho varias versiones de eso. Pero esto fue como estar con una oveja que podía hablarme. Y fue tan fácil e increíble. Como cuando ves un espectáculo, simplemente me dejé llevar. Ellos (los titiriteros) son tan talentosos. Es asombroso ver a personas tan habilidosas”.

El actor quedó especialmente impactado con los lugares donde se filmó la producción, locaciones ubicadas en la campiña inglesa. “Fue mágico. Literalmente, casi no me lo creía. He hecho muchas películas, pero creo que nunca he estado en un lugar tan hermoso con gente tan genial. Y sí, todo fue una delicia”, expresa.

Por su parte, Julia Louis-Dreyfus admite que su parte favorita de todo el proceso fue ver el largometraje finalizado. “Como les dije, estaba sola en una cabina de sonido y no tenía ni idea de cómo iba a quedar. Y cuando vi el producto terminado, me quedé alucinada. No podía creer el arte que había detrás de este filme. No me sorprendió, pero me encantó”.

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“Cuando vi la película sentí un gran alivio. Porque no siempre resulta de este modo. Pero me encantó. Lloré, reí y pensé: oh, este es un filme increíble que quiero ver a mis 57 años. O llevaría a mis hijos a verla”, sostiene Jackman, junto con asegurar que se sintió “orgulloso de ella” y que “cualquiera debería verla”.

“Como decía antes, esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y también las dificultades que conlleva. Y sobre descubrir quién eres, como si cada personaje tuviera ese arco de autodescubrimiento, de quién eres realmente y en quién puedes convertirte. Creo que es una cinta edificante y espero que la gente salga con una sonrisa en la cara y el corazón abierto. Y sin pedir cordero para cenar”, concluye.