Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Avanza la Fecha 36 de LaLiga de España, donde Alavés recibe la visita de Barcelona este miércoles.

Los locales vienen de empatar a 1 con Elche, mientras que los azulgrana se alzaron por 2-0 ante Real Madrid en el Clásico de la jornada anterior y se consagraron campeones del torneo español.

Cuándo juega Alavés vs. Barcelona

El partido de Alavés contra Barcelona es este miércoles 13 de mayo, a las 15:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de Mendizorroza de España.

Dónde ver a Alavés vs. Barcelona

El partido de Alavés contra Barcelona se transmite en el canal ESPN2 .

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