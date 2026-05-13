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    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Los azulgrana llegan como visitantes a la Fecha 36 de LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

    Avanza la Fecha 36 de LaLiga de España, donde Alavés recibe la visita de Barcelona este miércoles.

    Los locales vienen de empatar a 1 con Elche, mientras que los azulgrana se alzaron por 2-0 ante Real Madrid en el Clásico de la jornada anterior y se consagraron campeones del torneo español.

    Cuándo juega Alavés vs. Barcelona

    El partido de Alavés contra Barcelona es este miércoles 13 de mayo, a las 15:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de Mendizorroza de España.

    Dónde ver a Alavés vs. Barcelona

    El partido de Alavés contra Barcelona se transmite en el canal ESPN2.

    La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaAlavésBarcelonaAlavés - BarcelonaHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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