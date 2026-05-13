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    Iván Jaksic y el libro que convirtió a Andrés Bello en una figura clave para entender América Latina

    A 25 años de su publicación original, Andrés Bello: La pasión por el orden continúa siendo una referencia fundamental para comprender el rol de la educación, la cultura y las instituciones en la construcción republicana del continente.

    Por 
    Equipo de Culto

    Publicado originalmente en 2001, Andrés Bello: La pasión por el orden marcó un punto de inflexión en los estudios sobre el humanista al proponer una lectura amplia de su trayectoria intelectual, conectando su trabajo jurídico, educativo y cultural con los procesos de formación de los Estados nacionales en América Latina. 

    Escrito por el Premio Nacional de Historia 2020 Iván Jaksic, el libro fue publicado inicialmente por Cambridge University Press y posteriormente editado en español por Editorial Universitaria, consolidándose con el tiempo como uno de los estudios biográficos más relevantes sobre Bello. 

    Una nueva lectura sobre Andrés Bello

    Uno de los principales aportes de la investigación fue instalar a Bello no solo como jurista o humanista, sino como un intelectual decisivo en la construcción de las nuevas repúblicas latinoamericanas. La obra muestra cómo su pensamiento articuló debates sobre educación, ciudadanía, lengua, prensa, derecho y organización institucional en un periodo clave para América Latina.

    El trabajo de Jaksic incorporó además documentación inédita y fuentes manuscritas poco exploradas hasta entonces, permitiendo reconstruir dimensiones personales e intelectuales del autor con una profundidad poco habitual en estudios previos.

    Vigencia en el debate contemporáneo

    A lo largo de estos 25 años, el libro ha mantenido presencia constante en espacios académicos y universitarios, transformándose en lectura fundamental para investigadores, docentes y estudiantes interesados en historia intelectual y pensamiento latinoamericano.

    Su permanencia también dialoga con debates actuales sobre el rol de la educación pública, las humanidades y la construcción democrática, temas que atraviesan buena parte de la reflexión desarrollada por Bello durante el siglo XIX y que hoy vuelven a ocupar un lugar central en la discusión regional.

    La publicación ya se encuentra disponible en Librería Universitaria ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1050 y en su sitio web.

    Más sobre:LibrosIván JaksicAndrés BelloHistoria de ChileLibros Culto

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