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    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    De acuerdo a la Casa Blanca, “quien piense que Irán ha reconstituido su Ejército se engaña o es un portavoz de la Guardia Revolucionaria”

    Por 
    Europa Press
    El destructor USS Spruance lanzando misiles en Operación Furia Épica. Foto: archivo

    La Casa Blanca ha insistido este miércoles en que “Irán fue aplastado militarmente” durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero y ha subrayado que Teherán sufrió la “destrucción” de sus misiles balísticos, desmintiendo unas informaciones publicadas por ‘The New York Times’ que, citando información de Inteligencia, apuntan a que Teherán mantendría aún operativa una capacidad sustancial a nivel balístico.

    “Durante la operación ‘Furia Épica’, Irán fue aplastado militarmente. Sus misiles balísticos fueron destruidos, sus instalaciones de producción están desmanteladas, su Armada está hundida y sus grupos subsidiarios están debilitados”, ha sostenido Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones concedidas a Europa Press.

    Así, ha reseñado que las autoridades iraníes “están siendo ahora estranguladas económicamente a través de la operación ‘Furia Económica’ -en referencia a la última batería de sanciones de Washington al país- y la pérdida de 500 millones de dólares (cerca de 427 millones de euros) al día gracias al exitoso bloqueo militar estadounidense a los puertos iraníes”.

    Wales se ha referido así al bloqueo impuesto por la Armada estadounidense en torno al estrecho de Ormuz, sobre el que Irán impuso restricciones de navegación en respuesta a la citada ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    Por ello, la portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que “el régimen iraní sabe que su realidad actual no es sostenible”, antes de afirmar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tiene todas las cartas en su mano mientras los negociadores trabajan para lograr un acuerdo”.

    “Quien piense que Irán ha reconstituido su Ejército se engaña o es un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán”, ha zanjado Wales tras las citadas informaciones de ‘The New York Times’, que señalan que Teherán habría logrado restaurar el acceso a 30 de 33 instalaciones de misiles a lo largo de la costa en el estrecho de Ormuz.

    Dichas informaciones, que citan a personas con conocimiento de varios análisis de Inteligencia estadounidenses, resaltan además que las fuerzas iraníes pueden, en diversos grados, usar lanzaderas móviles en estos sitios para mover los proyectiles a otros lugares, así como lanzaderas para dispararlos contra sus objetivos.

    Tanto Trump como el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, han afirmado en reiteradas ocasiones que Irán ha sufrido duros varapalos a nivel militar a causa de la ofensiva, llegando a afirmar que “no queda nada en el sentido militar” o que Teherán “es inefectivo para el combate durante años”, respectivamente.

    Por contra, las autoridades iraníes han quitado hierro en varias ocasiones a estas aseveraciones desde Washington y han hecho hincapié en que estarían preparadas para responder con dureza a cualquier nuevo ataque en caso de que las conversaciones en marcha colapse y estalle nuevamente un conflicto en Oriente Próximo.

    De hecho, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, ha remarcado este miércoles que “si el enemigo no cede a las justas demandas de Irán en la vía diplomática, debe esperar que se repitan sus derrotas pasadas en el campo de batalla”.

    “Si no se logran estos derechos razonables y definitivos, el enemigo no podrá salir del cenagal en el que se encuentra atrapado”, ha destacado.

    El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que “lo más racional” y “beneficioso” para Teherán es “completar la victoria en el campo de batalla” a través de un proceso de negociaciones con Washington, mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, dijo que “no hay otra alternativa” para poner fin a la guerra que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán.

    Ambos países están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán a raíz del alto el fuego alcanzado el 8 de abril, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras la entrada en vigor de la citada tregua temporal, prorrogada desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

    Más sobre:MundoEstados UnidosIrán

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