Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este miércoles continúa la definición de la Fecha 36 de LaLiga, donde Villarreal recibe la visita del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Los locales vienen de empatar a 1 con Mallorca, mientras que el equipo con los nacionales tuvo un reciente triunfo por 2-1 ante Espanyol y sigue en su desafío de alejarse de los últimos puestos de la tabla local.

Cuándo juega Villarreal vs. Sevilla

El partido de Villarreal contra Sevilla es este miércoles 13 de mayo, a las 13:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio de la Cerámica de España para este compromiso.

Dónde ver a Villarreal vs. Sevilla

El partido de Villarreal contra Sevilla se transmite en el canal ESPN .

De forma online el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.