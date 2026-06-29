Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

Ávida lectora y amante de los libros, Dua Lipa ha inaugurado este fin de semana la Biblioteca Manifesto, un proyecto ambicioso ubicado en el corazón de la histórica Livraria Lello de Oporto, Portugal. Este no es un simple rincón de recomendaciones: se trata de un santuario físico dedicado a libros que han sido censurados, prohibidos, impugnados o silenciados en diversas partes del mundo, organizados en torno a cuatro ejes temáticos centrales: Poder, Control, Voz y Memoria.

La Biblioteca Manifesto surge como la evolución natural del Service95 Book Club, el club de lectura que la cantante fundó en 2022 y que ha logrado conectar a miles de jóvenes lectores a través de recomendaciones mensuales, entrevistas en podcast y reflexiones sobre obras que invitan a cuestionar el statu quo.

“Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y sean cuales fueran sus circunstancias”, escribió Dua Lipa en el sitio web de la librería. “Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer”.

Dua Lipa

Con más de 5.000 ejemplares disponibles de unos 100 títulos seleccionados, la iniciativa llega en un momento particularmente sensible. Según datos citados por la propia librería, en 2023 se registraron 4.240 intentos de censura en escuelas y bibliotecas públicas de Estados Unidos, mientras que en 2024 escritores fueron arrestados en más de 40 países.

“En un momento en que los libros siguen siendo retirados de las escuelas y bibliotecas, impugnados en instituciones públicas o empujados a la invisibilidad a través de formas más sutiles de presión, la Biblioteca del Manifiesto busca reafirmar la literatura como un espacio de libertad intelectual, complejidad y pensamiento crítico”, explican los promotores.

La idea no es crear simplemente otra librería de autor. La Biblioteca Manifesto funciona más bien como una declaración de principios: una colección de textos que han sido prohibidos, cuestionados, retirados de estanterías o que han provocado debates por sus ideas sobre política, identidad, memoria, género, libertad de expresión y justicia social.

En tiempos donde la discusión sobre qué se lee y qué se permite leer vuelve a ocupar titulares, Dua Lipa eligió levantar un espacio que reivindica precisamente la incomodidad. No los libros fáciles ni las historias diseñadas para confirmar certezas, sino aquellos que obligan a mirar de nuevo.

“La lectura ha sido mi ancla a lo largo de cada capítulo de mi vida”, ha explicado la artista en distintas ocasiones, recordando cómo los libros la acompañaron desde sus primeros años hasta sus giras internacionales. Ahora ese refugio personal se transforma en una casa abierta para otros lectores.

De los escenarios a las estanterías

La relación de Dua Lipa con los libros no comenzó con esta apertura. En 2022 creó Service95 Book Club, un club de lectura asociado a su plataforma cultural Service95, donde cada mes recomienda obras y conversa con escritores.

Lo que empezó como una iniciativa digital terminó convirtiéndose en una comunidad internacional de lectores. La cantante entrevistó a autores y autoras contemporáneos y convirtió la literatura en una parte visible de su identidad pública, algo poco habitual en una industria donde las celebridades suelen asociarse más con tendencias rápidas que con conversaciones largas.

La Biblioteca Manifesto representa el siguiente paso: sacar esos debates de internet y llevarlos a un lugar físico. Un espacio donde los libros dejan de ser recomendaciones en una pantalla y vuelven a ocupar un territorio más antiguo: una habitación con estantes, silencio y tiempo.

La selección reúne alrededor de cien títulos considerados esenciales para comprender el mundo contemporáneo. Las obras están organizadas en cuatro grandes ejes: Poder, Control, Voz y Memoria.

En la sección dedicada al poder aparecen libros que cuestionan quién tiene la autoridad para contar la historia. En la de control, textos que exploran la vigilancia, la propaganda y los mecanismos visibles e invisibles que moldean la sociedad. La categoría voz busca recuperar relatos de autores marginados o silenciados, mientras que memoria reúne obras que intentan impedir que ciertas experiencias desaparezcan.

El catálogo incluye títulos como 1984, Fahrenheit 451, El cuento de la criada, Un mundo feliz y Cien años de soledad, obras que durante décadas han alimentado discusiones sobre poder, censura, sociedad y libertad.