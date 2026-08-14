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    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    De acuerdo al pronóstico, casi todas las regiones enfrentarán chubascos o lluvia durante, al menos, momentos específicos de la jornada. Algunas localidades también tienen probabilidad de tormenta eléctrica.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico. Foto: archivo.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) afirma que se esperan distintos tipos de precipitaciones para la mayor parte del país durante este viernes 14 de agosto.

    De acuerdo al pronóstico, casi todas las regiones enfrentarán chubascos o lluvia durante, al menos, momentos específicos de la jornada.

    Lo anterior incluye sectores como Arica, Iquique, Antofagasta, Juan Fernández, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

    Algunas localidades también tienen probabilidad de tormenta eléctrica.

    A continuación encontrarás las zonas en las que se esperan precipitaciones durante este viernes, según el pronóstico de la DMC.

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico. Foto: archivo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En qué partes de Chile lloverá este viernes 14 de agosto

    Durante la mañana, Arica permanecerá cubierto y con llovizna. Sin embargo, se espera que las precipitaciones acaben durante la tarde, que se mantendrá con el cielo nublado hasta la noche.

    Iquique estará cubierto y con llovizna a lo largo de la mañana. Si bien, se presume que las precipitaciones cesarán momentáneamente durante la tarde, para la noche también se espera que esté cubierto y con llovizna.

    Antofagasta estará cubierto y con llovizna en la mañana. Aunque se espera que deje de llover en la tarde, podrían presentarse vientos de entre 25 y 40 km/h. En la noche, el cielo permanecerá cubierto.

    Juan Fernández permanecerá nublado y con chubascos tanto en la mañana como en la tarde, con vientos de entre 25 y 40 km/h en ambos periodos de la jornada. En la mañana, además, se esperan ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 km/h. Para la noche, se presume que el cielo estará nublado y sin precipitaciones.

    Valparaíso estará nublado y con chubascos aislados a lo largo de la mañana y la tarde. No obstante, se presume que se intensificarán durante la noche.

    Santiago estará nublado y con chubascos aislados en la mañana. Para la tarde, se espera que esté nublado, con chubascos y que se registre una probable tormenta eléctrica. Durante la noche, estará cubierto y con chubascos aislados.

    Rancagua tendrá condiciones similares a las de Santiago, con probabilidad de tormenta eléctrica durante la tarde. Se presume que los chubascos de la noche serán más intensos que los de la capital.

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico. Foto: archivo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Talca estará nublado y con chubascos aislados en la mañana. Para la tarde, se espera que esté cubierto, con chubascos, y que se registre una probable tormenta eléctrica, además de vientos de entre 25 y 40 km/h. Las precipitaciones deberían disminuir durante la noche, según el pronóstico.

    Chillán estará nublado y con chubascos aislados en la mañana, además de vientos de entre 25 y 40 km/h que se mantendrán hasta la tarde. Junto con ello, en la tarde, podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Los vientos se mantendrán durante la noche, que permanecerá cubierta, con lluvia y probabilidad de tormenta eléctrica.

    Concepción tendrá condiciones similares a las de Chillán, pero las ráfagas de viento previstas para la tarde podrían llegar hasta los 60 km/h. También hay probabilidad de tormenta eléctrica para la noche.

    Temuco también enfrentará un escenario similar. Sin embargo, hasta el momento, no se presume probabilidad de tormenta eléctrica.

    Valdivia estará cubierto y con lluvia débil durante la mañana, mientras que por la tarde estará nublado y con chubascos débiles. La noche estará cubierta y con lluvia, según el pronóstico.

    Puerto Montt estará cubierto y con lluvia débil en la mañana, pero las precipitaciones se intensificarán hacia la tarde, momento en que también se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h. Estos últimos se mantendrán en la noche, que registrará chubascos.

    Puedes conocer más detalles del pronóstico de la DMC, así como las condiciones que se esperan para cada localidad, haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:TiempoLluviaMeteorologíaClimaChileDMCDirección Meteorológica de ChileAricaIquiqueAntofagastaJuan FernándezValparaísoSantiagoRancaguaTalcaChillánConcepciónTemucoValdiviaPuerto MonttPrecipitacionesTormenta eléctricaTormentaSistema frontalLluviasLa Tercera

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