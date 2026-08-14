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    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte

    Según fuentes del gobierno, es el nombre que se envió a Interior para que se redacte el decreto con su nominación. Antes tuvo pasos por la dirigencia del club de La Cisterna y la organización de los Juegos Panamericanos.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Lucas Mujica
    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte.

    Francisco Riveros es el nuevo ministro del Deporte. El Presidente José Antonio Kast lo designó como reemplazante de Natalia Duco. El abogado llega a la cartera después de desempeñarse como asesor senior de la Presidencia e integrar el equipo de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso.

    Su nombramiento marca el regreso de Riveros a un ámbito que conoce de cerca. Antes de incorporarse al gobierno, desarrolló una parte importante de su trayectoria en el deporte, con pasos por Palestino y la Corporación Santiago 2023.

    Abogado de la Pontificia Universidad Católica, inició su carrera profesional en labores vinculadas a la gestión y administración. Su vínculo formal con el fútbol comenzó en 2007, cuando ingresó al directorio de Palestino. Al club de La Cisterna llegó debido a su estrecha relación con Jorge Uauy. Posteriormente asumió como gerente general de la institución.

    Su período en la directiva del cuadro árabe coincidió con uno de los buenos momentos deportivos del equipo durante esos años. En el Torneo Clausura 2008, Palestino alcanzó la final del campeonato y disputó el título ante Colo Colo.

    Riveros se mantuvo como gerente general hasta agosto de 2009, aunque su salida de ese cargo no significó el término de su relación con la institución. Después de dejar la gerencia continuó ligado a Palestino como integrante de su directorio.

    Años más tarde regresó a la gestión deportiva durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En ese período se incorporó a la Corporación Santiago 2023, organismo encargado de la organización de los Juegos Panamericanos realizados en la capital. Allí se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos.

    Con la llegada de Kast a La Moneda, Riveros pasó a formar parte del nuevo gobierno. Se incorporó al Segundo Piso de Palacio como asesor senior de la Presidencia. En los primeros meses de gobierno, fue uno de los nombres cercanos a la exministra Duco.

    Ahora, por primera vez en su trayectoria, asumirá como ministro. Riveros reemplaza a Duco, quien dejó luego de la polémica por el uso de un vehículo fiscal para asistir a una actividad con funcionarios de la cartera, que había sido informada como una reunión de trabajo. Junto con la exlanzadora de bala se fue el exsubsecretario, Andrés Otero.

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    Más sobre:MindepPolideportivoMinisterio del DeporteJosé Antonio KastPresidente KastPresidente José Antonio KastNatalia DucoFrancisco Riveros

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