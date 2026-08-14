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    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    El trámite de solicitud debe ser realizado por parte del apoderado mediante la plataforma oficial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Admisión Escolar 2026: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios? Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Actualmente se mantiene vigente el plazo para enviar la postulación al Sistema de Admisión Escolar, que permite solicitar vacantes en los establecimientos para el 2027.

    El trámite debe ser realizado por el apoderado a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación.

    Se trata de un proceso dirigido a alumnos que se encuentran en un establecimiento que no tiene continuidad para el siguiente nivel; que ingresarán por primera vez a un colegio público o particular subvencionado; o que buscan cambiarse a un lugar de estudios que recibe aportes del Estado, entre otras situaciones similares.

    Hasta cuándo postular a la Admisión Escolar

    La postulación a la Admisión Escolar 2027 se realiza en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl, plataforma que estará habilitada hasta el jueves 27 de agosto a las 14:00 horas.

    Dentro de la página se aclara que la selección no considera el momento en que se envíe la solicitud, por lo que se invita a revisar la oferta de establecimientos con calma dentro del plazo indicado.

    También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el establecimiento actual.

    A continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027:

    • Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
    • Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
    • Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
    • Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
    • El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
    • Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
    Más sobre:EducaciónAdmisión EscolarAdmisión Escolar 2026Sistema de Admisión EscolarSistema de Admisión Escolar 2026SAESAE 2026PostularFechaPlazoPostulaciónColegiosEstablecimientosMineduc

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