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    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Mauricio Pinilla reaccionó luego de que el actual futbolista de la U anunciara su retiro de la actividad, el que será al final de esta temporada.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Marcelo Díaz anunció su retiro de la actividad profesional tras 21 años de carrera. El mediocampista, que en 2024 volvió a Universidad de Chile, jugará hasta fin de año con los azules. Como era de esperarse, considerando que fue parte de los dos títulos de la Roja en la Copa América, la noticia generó revuelo en el fútbol local, y una de las reacciones más llamativas fue la de Mauricio Pinilla.

    El exdelantero habló sobre las versiones que se construyeron en torno a que el mediocampista era el sapo de la selección chilena. “Lo voy a decir. De toda la historia que hay con Marcelo Díaz… ¡El no es el sapo!“, comenzó diciendo en ESPN.

    Foto: Ramon Monroy / Photosport RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    “Por que siempre se le trató del sapo de la Selección y tal, pero él no era el sapo, era otro. Aprovecho de aclararlo, porque Marcelo es un buen tipo”, cerró Pinilla. Sus palabras en ese momento eran escuchadas por Jean Beausejour, otro integrante de la denominada Generación Dorada, quien movía la cabeza en señal de aprobación.

    El mensaje de Carepato

    Díaz dio a conocer la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales y en las de Universidad de Chile. “Ha sido un viaje hermoso, que coincidentemente en el año 21 llega a su fin. Gracias a todos quienes fueron parte de este maravilloso sueño”, dijo Chelo.

    “Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Estoy próximo a cumplir 40 años. Llevo más de 21 años jugando al fútbol de manera profesional y sin descanso alguno y, hoy, con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota, quiero anunciar que esta será mi última temporada como futbolista profesional”, añadió.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    “Me voy vacío. Entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil. Nunca lo es cuando algo ha sido tu vida entera. Empecé en las divisiones inferiores de Universidad de Chile siendo apenas un niño y hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser su capitán”, cerró.

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