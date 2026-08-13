La revancha del árbitro somalí deportado de Estados Unidos tras dirigir la Supercopa de Europa: “Este fue mi Mundial”

El árbitro Omar Artan posa junto a John McGinn y Marquinhos, capitanes del Aston Villa y PSG, en la final de la Supercopa de Europa.

Omar Artan, árbitro somalí que fue deportado de Estados Unidos y se quedó sin dirigir el Mundial, tuvo su revancha. El réferi dejó atrás una de las mayores polémicas de la Copa del Mundo y dirigió la final de la Supercopa de Europa. El PSG se consagró tras superar al Aston Villa.

Después de la definición, el silbante se quedó con la pelota de la definición, la firmó y dejó escrito un significativo mensaje. El texto no merece explicación: “Este fue mi Mundial”.

Artan también manifestó su gratitud por la UEFA, que le permitió arbitrar la final de la Supercopa, además de valorar los transversales mensajes de apoyo que recibió provenientes desde todo el mundo: “Gracias a todos los que lo hicieron posible. En especial a la UEFA por la confianza y la oportunidad que me brindaron, y por darme la bienvenida a su continente con los brazos abiertos. También a mi confederación, la CAF (Confederación Africana), por su apoyo y por hacerlo posible. Y, por último, a todos los que celebraron mi éxito”, escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, en medio de su discrepancia y tensiones políticas con la FIFA, el ente rector del fútbol del Viejo Continente se desmarcó del organismo presidido por Gianni Infantino y designó al réferi africano para el encuentro disputado en Salzburgo, Austria, este miércoles. Así, se convirtió en el primer no europeo en arbitrar la final de la Supercopa de Europa.

“Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, por eso la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa”, declaró el timonel Aleksander Ceferin en ese momento.

“This was my World Cup”



A special #SuperCup souvenir from Omar Artan 🙏⚽️👏 pic.twitter.com/7bhpcwPIVA — UEFA (@UEFA) August 13, 2026

La polémica deportación de Omar Artan

La situación de Artan dio rápidamente la vuelta al mundo. El juez africano fue deportado después de ingresar a Estados Unidos para dirigir el Mundial. Él mismo reveló que fue sometido a una entrevista de 11 horas por parte de las autoridades del gigante norteamericano, en donde permaneció en una celda de detención. Tras eso, fue embarcado de regreso a Estambul, Turquía.

Días después, el árbitro rompió el silencio con una entrevista a The New York Times: “Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de mi carrera: estar en una Copa del Mundo”, aseguró.

“Tenía los documentos y el visado correctos. Estoy realmente decepcionado. Creo que tienen un problema con mi país”, añadió.

En tanto, el Gobierno de Donald Trump valoró la determinación de deportar al árbitro. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó la decisión de las autoridades migratorias. “No vamos a permitir que personas vinculadas a actividades criminales entren a este país”, señaló.

“No me importa cuál sea tu situación. Hay una razón por la que se le negó la solicitud. Ahora los medios de izquierda instalan que este tipo es una víctima porque somos anti Somalia. No, no lo somos”, lanzó.

Consultado por la situación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le bajo el perfil a las medidas. “Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalia. No controlamos todo. Tenemos que respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo. Queremos unir al mundo. Lo intentamos y lo resolveremos. A veces es mejor mantener la calma y trabajar en lugar de gritar, pues eso aleja las soluciones”, sostuvo.

“Créanme, siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden; somos solo una organización deportiva. Si me quieren criticar, critíquenme. En 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no dejar entrar?”, justificó.