Diputado Francisco Orrego (RN): “La mayoría abrumadora de Chile Vamos está por los indultos a uniformados”

El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han sido las colectividades que más fuertemente han presionado por la entrega de indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social. Pero el diputado Francisco Orrego, de Renovación Nacional (RN), llama a no perderse: él asegura que Chile Vamos está en la misma línea, salvo “voces disidentes”.

¿A qué atribuye que el Presidente Kast aún no indulte a nadie?

La fecha es responsabilidad y atributo del Presidente, es una cuestión que está en su exclusivo ámbito de decisión. Nosotros podemos presionar, pero él pone los plazos. Yo creo que se está demorando porque están analizando caso a caso cada uno de los indultos que nosotros solicitamos.

Pero que los partidos hayan comenzado a presionar responde a que ha tardado más de lo que esperaban, ¿no?

No, nosotros entendemos los plazos y nunca vamos a pautear al Presidente. Lo que hacemos es representar a la gente que votó por nosotros y que nos pide que impulsemos esta materia. Lo que hacemos es decirle al Presidente que es una materia que nos preocupa, pero él es el que pone los plazos.

¿Se corre el riesgo de perder la base de apoyo si se sigue dilatando?

Confiamos en la palabra del Presidente, por eso estamos esperanzados de que esto pueda salir lo antes posible. Pero la base de apoyo lo que espera es un resultado. Es un tema muy relevante para nuestros votantes y tenemos que ser muy fieles con aquellos que confiaron en nuestro proyecto y eso implica cumplir con una promesa de campaña.

13 Agosto 2026 Francisco Orrego Diputado Andres Perez

¿Ve necesario indultar tanto a los uniformados condenados en el marco del estallido social como a los que recibieron una sentencia por su actuar en dictadura?

Mi compromiso fue impulsar el indulto a los uniformados condenados en el marco del estallido delictual. Me tocó ser vecino de Santiago centro en la época del estallido, veía desórdenes todos los días. Vimos cómo los uniformados se sacaron la cresta para contener a una turba de delincuentes que quería destruir todo el mobiliario público y privado. Y Carabineros salió a las calles con los atributos que le otorga el Estado de derecho y la Constitución, y con las armas que le entregó el gobierno de turno. Ellos cumplieron con su deber.

¿No cree que la tardanza responde a la eventual reacción de la izquierda frente a los indultos?

La izquierda no nos puede marcar la pauta. Nosotros hicimos campaña con promesas bastante claras: preocuparnos de la seguridad, de la inmigración, de la economía y responder políticamente a los uniformados condenados en el marco del estallido delictual. La opinión de la izquierda en esta materia para mí no es relevante.

Para Gabriel Boric tuvo un costo político hacerlo. Uno puede proyectar que el indulto podría marcar un precedente en la relación con la oposición.

Toda decisión política tiene costos. Pero yo no puedo bailar al ritmo de la izquierda en esta materia. Además, yo veo una oposición que ha sido bastante miserable. Lo fue en la megarreforma, lo ha sido en las leyes en materia de seguridad. Estoy hablando principalmente del FA y del PC. Su visión no va a cambiar por un indulto más o un indulto menos, no van a colaborar con el gobierno.

¿No se corre el riesgo de dividir al oficialismo al indultar?

El oficialismo en esta materia está cohesionado. Salvo un par de voces disidentes, la postura general del oficialismo, esto incluye a Chile Vamos, a republicanos, a nacional-libertarios, a los cristianos, ha sido la de impulsar los indultos. Quedó ratificado en la votación en la Cámara para solicitarle al gobierno que proceda al indulto de Patricio Maturana, donde, salvo un par de votos de Chile Vamos, la derecha se cuadró entera. La mayoría abrumadora de Chile Vamos está por los indultos a uniformados.

El senador Urrutia propuso que una buena fecha para anunciarlo sería el 11 de septiembre. ¿Coincide?

No me interesa la fecha. Me interesa el resultado.

¿Cuál debería ser el rol de los partidos en torno a la megarreforma de seguridad?

Apoyar, ser leales con el gobierno y con Kast, y cumplir nuestra palabra. Nosotros nos comprometimos en campaña a impulsar una agenda de seguridad potente.

13 Agosto 2026 Francisco Orrego Diputado Andres Perez

¿Eso pasa por aprobar todo lo que proponga el gobierno?

No, siempre tenemos que analizar cada proyecto en su propio mérito. Pero no olvidemos que somos del mismo sector político, que pensamos igual. Nuestra línea está en el mismo sentido. Yo no he visto, hasta el momento, que votemos en contra un proyecto presentado por el Ejecutivo. Pero no me niego la posibilidad de poder votar en contra de un proyecto que no nos guste o mejorarlo. Es mi autonomía legislativa, tengo esa potestad.

El Presidente tuvo que intervenir en las relaciones entre los partidos para calmar las tensiones que hubo entre republicanos y Chile Vamos. ¿Nota más coordinada a la alianza?

Ha bajado la beligerancia entre republicanos y Chile Vamos. Se ve un mayor grado de coordinación. Tenemos que entender que hoy el oficialismo tiene que estar cuadrado con el Presidente y que estas disputas menores no aportan en nada.

¿Espera que el Presidente también tome un rol en coordinar a sus ministros? Esta semana quedó en evidencia que existe un problema.

Yo no defiendo lo indefendible. Cuando hay errores políticos evidentes, uno tiene que reconocerlos. La descoordinación entre el Ministerio de Hacienda e Interior respecto del veto presidencial es un error de descoordinación. Pero veo la oportunidad de solucionarlo, de tener mayor coordinación.

¿Ve en esta coordinación entre partidos el germen de una coalición política?

Hoy día somos una coalición de gobierno. Chile Vamos y Republicanos son parte de la misma coalición, pero no somos un pacto electoral. Somos una coalición que trabaja unida, que vota de la misma manera en el Congreso. Pero, por el momento, a las elecciones no vamos a ir juntos.

¿Es partidario de volver a ir separados?

Soy partidario de que los republicanos y Chile Vamos tengan su propio espacio, para genera mayor nivel de competitividad. No creo que entremos todos en la misma lista parlamentaria, nos quedaría mucha gente valiosa afuera. Yo prefiero que decida la gente antes que los partidos.

¿En qué estado está su militancia en RN? ¿Se siente cómodo?

Mientras a mí me den la libertad de decir lo que se me plazca, y que nadie me pegue un telefonazo, yo voy a seguir en RN.