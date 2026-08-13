¿Al estilo Bukele? La cuidada puesta en escena de la “Operación Cancerbero” de Kast y cómo evitar lo que pasó con la megarreforma

Pasadas las 6:30 de la mañana practicamente todas las plataformas del gobierno se activaron.

Tal como estaba planificado, a esa hora empezó la denominada “Operación Cancerbero”, en la que Gendarmería, con el apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), concretó el traslado masivo de reos de alta peligrosidad desde Santiago hasta la nueva cárcel La Laguna en Talca, catalogada como “la más segura del país”.

En total, el operativo considera la reubicación de al menos 600 internos y se mantendrá durante toda la jornada de este jueves. En los últimos días, ya se habían realizado algunos traslados desde otras regiones del país y se apuesta a hacer lo propio durante la próxima semana para completar el recinto.

En el gobierno del Presidente José Antonio Kast recalcan que se trata de unos de los operativos más importantes de los últimos años y uno de los hitos principales de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), dada a conocer la semana pasada y que ya inició su discusión en el Congreso. Por lo mismo -con Kast y el ministro de Seguridad, Martín Arrau a la cabeza- en La Moneda planificaron con cuidado el despliegue para capitalizarlo.

La apuesta, reconocen algunos en La Moneda, es mostrar a un gobierno movilizado en seguridad.

“ Hoy día es un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano importante ”, dijo Kast -quien vestía una chaqueta de Gendarmería- durante la mañana desde la cárcel en Talca. “Tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile”, agregó.

Foto: Presidencia

Según fuentes del gobierno, con absoluta reserva, la puesta en escena se empezó a preparar hace unos días por parte de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) -liderada por Felipe Costabal- en coordinación con otros asesores como el director de programación de Presidencia, Antonio Barchiesi.

Inspirada en el Plan Cancebero -presentado por Kast en la campaña presidencial y que proponía una reforma al sistema peninteciario-, consideró el despliegue de varias autoridades de gobierno que viajaron a Talca durante la madrugada, a eso de las 5 de la mañana. Entre ellos, el Mandatario y los ministros Arrau, Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Fernando Rabat (Justicia), quienes monitorearon el operativo desde la Delegación Presidencial del Maule.

En paralelo, en terreno también se movilizaron varios equipos audiovisuales para transmitir en directo la operación. Ello, entre otras cosas, significó la utilización de drones y un helicóptero para mostrar el recorrido de la capsula de seguridad -lo que se transmitió en YouTube y las redes sociales del gobierno- que trasladó a los reos, entre los que se encotraban nueve líderes del crimen organizado.

En paralelo, a los canales de televisión se les avisó con anticipación, por lo que desde temprano también estuvieron transmitiendo el operativo en vivo. Los registros mostraban también el logo del plan, el mismo que se presentó en la campaña.

En redes sociales, en tanto, el Ejecutivo también publicó una serie de imagenes de la carcel de Talca y también algunas cifras respecto al operativo y también del nuevo penal.

Entre los registros, varios dirigentes tanto del oficialismo como la oposición no tardaron en percibir un guiño al modelo instaurado por Nayib Bukele en El Salvador. Y es que en algunos videos se mostraba a los reos sentados en fila con la cabeza hacia abajo mientras eran fiscalizados por la gendarmes, similar a como ocurre en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Presidente Kast habló sobre el megaoperativo en Talca

En la cárcel de Talca, en tanto, se mostraron los registros de los uniformes que tendrá que ocupar los internos en el penal, donde se espera funcione un régimen de segregación absoluta y visitas restringidas.

“A lo Bukele: Con segregación y un régimen especial de vigilancia, la operación Cancerbero trasladó 191 reos de alta peligrosidad al penal la Laguna. Mis felicitaciones al ministro Martín Arrau, porque de apoco empezamos a recuperar la seguridad que el crimen nos ha quitado”, dijo en sus redes sociales el diputado de la UDI, Eduardo Cretton.

Los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero, en tanto, también apuntaron a las similitudes con El Salvador. “Forma parte de probablemente una estrategia de comunicación del gobierno, no cabe ninguna duda, muy en el estilo Bukele”, apuntó el exministro de Seguridad en radio Universo.

El propio Kast salió a responderle, aunque sin aludirlo directamente: “Estuve aquí en enero del año 2025 y no vi la atención suficiente de las distintas autoridades, incluyendo autoridades que hoy día pueden hacer comentarios que son legítimos, de cómo se realizan los traslados, de cómo se implementa o se habilita un recinto penitenciario (...). Aquí, hechos, más que palabras”.

En Palacio, en todo caso, evitaron responder sobre si intentaron replicar el estilo de Bukele en la puesta en escena.

UDI llama a capitalizar

El intenso despliegue del gobierno durante este jueves, se dio en un contexto en el que en los partidos han mostrado inquetud por la dificultad que ha tenido el gobierno para capitalizar la rápida tramitación de la megarreforma.

Distintas encuestas de opinión muestran una tendencia: la aprobación del Mandatario está estancada. Los sondeos han abierto una reflexión en la Unión Demócrata Independiente (UDI), en torno a por qué no se pudo revertir ese resultado con el éxito de la megarreforma en el Congreso.

En conversación con el podcast Con diálogo es distinto, el presidente de ese partido, Guillermo Ramírez, planteó: “Si no hubiese habido ruido y hubiésemos podido hablar todos juntos de las bondades del proyecto de reconstrucción, el Presidente Kast habría subido en las encuestas. Sin embargo, las semanas de la aprobación del proyecto bajó cinco puntos. Eso genera un pasivo que vamos a tener que arrastrar todos de aquí en adelante, porque nos perdimos una oportunidad”.

En esa línea, el timonel planteó: “Si nosotros somos capaces, todos, de ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades, y empujamos el mismo carro, lo que ocurriría ahora es que el Presidente Kast tendría, seis, siete, ocho puntos más de los que tiene”.

La aprobación de la megarreforma estuvo marcada porque, en simultáneo, fueron varios los debates que se abrieron en el oficialismo: el proyecto “Escucha su corazón”, la privatización de Codelco y la necesidad de encontrar un vocero de gobierno, entre otros.

El diagnóstico de Ramírez es compartido en el partido. La jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, sostuvo que “el foco del gobierno (y, por tanto, del oficialismo) debe estar en los ejes centrales que la ciudadanía pide: economía y seguridad”.

En esa línea, la parlamentaria reconoció que “hubo proyectos de ley y discusiones públicas que probablemente sí distrajeron del foco de esto (la megarreforma), que es tan fundamental y que va a tener efectos positivos en la ciudadanía en las semanas y meses que vienen”.

“El foco debe estar en estas dos grandes megarreformas y no distraer la atención mediática y la atención pública (…). La oportunidad hoy es centrarse en economía o seguridad, más allá de lo que puedan ser las encuestas. Esto lo hacemos por convicción”, agregó Weisse.

Por su parte, el diputado Ricardo Neumann, también de la UDI, planteó que “situaciones como esta permiten entender que es necesario formalizar la coalición de facto que se ve en las mayorías parlamentarias que aprobaron la reforma. Una coalición formal no sirve solo para ordenar votos o enfrentar elecciones, sino que también permite construir un relato común, coordinar vocerías y comunicar con mucha más fuerza los logros del gobierno”.

De todas formas, el parlamentario sugirió que “la verdadera capitalización de estas reformas vendrá cuando sus efectos comiencen a sentirse concretamente en la vida cotidiana de las personas”.