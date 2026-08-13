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    Política

    Tribunal Supremo del PS suspende militancia del senador Espinoza por caso de violencia doméstica

    El órgano requirió al legislador un informe sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de agosto, que deberá presentar en un plazo máximo de cinco días corridos.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza. Foto: Aton.

    El Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) decidió suspender la militancia del senador Fidel Espinoza, luego que la Fiscalía inició una investigación por un caso de violencia intrafamiliar que involucra al legislador.

    En una declaración pública, la tienda señala que por acuerdo unánime, el órgano resolvió “suspender preventivamente todos los derechos y obligaciones militantes” del parlamentario.

    Asimismo, se señala que la medida es “de carácter cautelar, temporal y revocable” y que busca “resguardar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados”.

    Asimismo, el Tribunal requirió al senador Espinoza un informe sobre los hechos, que deberá presentar en un plazo máximo de cinco días corridos.

    El caso que derivó en la suspensión de la militancia de Espinoza se remite a la noche del 5 de agosto pasado, ocurrido en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar, en el que está involucrada otra persona adulta, de sexo femenino.

    De acuerdo a los antecedentes entregados inicialmente por el Ministerio Público, la mujer habría solicitado al conserje que llamara a Carabineros denunciando una agresión.

    Eso sí, cuando llegó el personal policial ninguna de los dos involucrados quiso presentar una denuncia formal ni acudir a un centro asistencial para constatar lesiones.

    Al día siguiente de los hechos, el legislador emitió una declaración pública en que descartó violencia física y verbal en los hechos.

    Más sobre:Fidel EspinozaViolencia intrafamiliarViolencia domésticaTribunal SupremoPartido Socialista

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