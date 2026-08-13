Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

Lo que se vivió fue historia pura del rock and roll. El afamado guitarrista Ritchie Blackmore (81) volvió a presentarse en directo junto a Deep Purple, la banda de la que fue uno de sus fundadores. Esto ocurrió anoche, miércoles 12 de agosto, en el teatro Northwell at Jones Beach, en Wantagh, Nueva York.

La noche anterior, en un Live de Instagram, el mismo Blackmore había deslizado que esto ocurriría. “Es un secreto y no quiero que nadie lo sepa, pero probablemente salga al escenario y haga un bis con el grupo Deep Purple. Pero no se lo pueden contar a nadie”.

Así que Blackmore se subió al escenario y junto a su banda madre interpretó acaso el gran clásico de grupo. Smoke on the water. Tras cartón, el cantante Ian Gillan, le dijo lo siguiente al público: “Tengo que decir algo. Hace un par de días, recibí un mensaje. Hace un par de días, recibí un mensaje de un chico de por aquí. Recibí una carta de este hombre en la que decía: ‘Vivo a la vuelta de la esquina. ¿Te importa si me paso a tocar contigo?’. Y les digo que fue un auténtico placer volver a tener en el escenario al miembro fundador, a la gran leyenda, al inmortal Ritchie Blackmore”.

“Gracias, Ritchie. Tengo que decir que ha sido un auténtico placer. Nos vemos en el bar”, remató.

En ese mismo Live contó cómo se gestó esta reunión. “Envié a mi paloma mensajera con IA a Ian Gillan, que está en Portugal, y le dije: ‘¿Qué te parecería si saliera al escenario solo para un bis? Solo una de las canciones. No quiero molestar’”. De acuerdo al músico, al vocalista “le encantó la idea, se lo comentó al grupo, le dieron el visto bueno y parece que podríamos hacerlo”.

Esto, además, aprovechando que Blackmore reside cerca, y que solo se presenta en lugares que le queden a corta distancia, dada su aversión a viajar. “Quiero tocar dentro de un radio de, digamos, 30 o 40 millas en la isla”, ha dicho.

La última vez que Ritchie Blackmore tocó en vivo junto a Deep Purple fue en 1993.