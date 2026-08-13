SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    El histórico guitarrista, de 81 años, se reunió este miércoles con sus excompañeros en Nueva York. En la ocasión tocó uno de los hits inmortales del conjunto.

    Por 
    Equipo de Culto

    Lo que se vivió fue historia pura del rock and roll. El afamado guitarrista Ritchie Blackmore (81) volvió a presentarse en directo junto a Deep Purple, la banda de la que fue uno de sus fundadores. Esto ocurrió anoche, miércoles 12 de agosto, en el teatro Northwell at Jones Beach, en Wantagh, Nueva York.

    La noche anterior, en un Live de Instagram, el mismo Blackmore había deslizado que esto ocurriría. “Es un secreto y no quiero que nadie lo sepa, pero probablemente salga al escenario y haga un bis con el grupo Deep Purple. Pero no se lo pueden contar a nadie”.

    Así que Blackmore se subió al escenario y junto a su banda madre interpretó acaso el gran clásico de grupo. Smoke on the water. Tras cartón, el cantante Ian Gillan, le dijo lo siguiente al público: “Tengo que decir algo. Hace un par de días, recibí un mensaje. Hace un par de días, recibí un mensaje de un chico de por aquí. Recibí una carta de este hombre en la que decía: ‘Vivo a la vuelta de la esquina. ¿Te importa si me paso a tocar contigo?’. Y les digo que fue un auténtico placer volver a tener en el escenario al miembro fundador, a la gran leyenda, al inmortal Ritchie Blackmore”.

    “Gracias, Ritchie. Tengo que decir que ha sido un auténtico placer. Nos vemos en el bar”, remató.

    En ese mismo Live contó cómo se gestó esta reunión. “Envié a mi paloma mensajera con IA a Ian Gillan, que está en Portugal, y le dije: ‘¿Qué te parecería si saliera al escenario solo para un bis? Solo una de las canciones. No quiero molestar’”. De acuerdo al músico, al vocalista “le encantó la idea, se lo comentó al grupo, le dieron el visto bueno y parece que podríamos hacerlo”.

    Esto, además, aprovechando que Blackmore reside cerca, y que solo se presenta en lugares que le queden a corta distancia, dada su aversión a viajar. “Quiero tocar dentro de un radio de, digamos, 30 o 40 millas en la isla”, ha dicho.

    La última vez que Ritchie Blackmore tocó en vivo junto a Deep Purple fue en 1993.

    Más sobre:MúsicaRockDeep PurpleRitchie BlackmoreMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre

    La Laguna : así es la cárcel de Talca que recibirá a reos trasladados desde distintos penales del país

    Temporal en el norte: Atacama suma 3 mil aislados y 188 albergados

    Lo más leído

    1.
    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    2.
    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    3.
    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    4.
    “Dos leyendas de la animación”: León y Cociña conquistan a la crítica internacional con su nueva película

    “Dos leyendas de la animación”: León y Cociña conquistan a la crítica internacional con su nueva película

    5.
    Gustavo Cerati: críticos de música eligen las canciones fundamentales de Soda Stereo y su etapa solista

    Gustavo Cerati: críticos de música eligen las canciones fundamentales de Soda Stereo y su etapa solista

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”
    Chile

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La Laguna : así es la cárcel de Talca que recibirá a reos trasladados desde distintos penales del país

    Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre
    Negocios

    Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre

    Paola y Giorgiana Cuneo venden el 1% de Falabella

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    La grave denuncia del plantel de Coquimbo tras empate con Platense: “Hace 13 años que no me pasaba”
    El Deportivo

    La grave denuncia del plantel de Coquimbo tras empate con Platense: “Hace 13 años que no me pasaba”

    Apenas días después del fallecimiento de su padre: Lionel Messi sorprende y reaparece en partido del Inter Miami

    Periodista turco detenido por difundir información falsa rompe el silencio

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”
    Cultura y entretención

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba
    Mundo

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de militares fallecidos en combate

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor