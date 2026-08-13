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    Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de militares fallecidos en combate

    Desde Rusia han entregado el cuerpos de 261 fallecidos, mientras que Ucrania ha proporcionado 24.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades rusas y ucranianas han confirmado este jueves un nuevo intercambio de militares muertos en combate que, como en anteriores ocasiones, destaca por la disparidad del número de cuerpos que una y otra parte entregan.

    Una vez más, Rusia es quien ha entregado mayor número de cadáveres, en esta ocasión 261 por los 24 que Ucrania ha proporcionado, según han confirmado las dos partes.

    El lugar donde se ha producido el intercambio no se ha precisado, si bien suelen realizarse en territorio bielorruso. Asimismo, ha vuelto contar con la presencia y la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

    Cabe recordar que en mayo pasado, las autoridades de Rusia y Ucrania intercambiaron un total de 410 detenidos en el marco de un acuerdo para liberar a un total de mil personas por cada bando.

    Más sobre:RusiaUcraniaIntercambioGuerra

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