Cazuela de cerdo

Receta para 4-6 personas.

Ingredientes:

1 cucharada de aceite.

1 diente de ajo, machacado.

1 cucharadita de páprika o pimentón molido.

2 puerros, picados gruesos.

2 zanahorias, peladas y en trozos de 3 cm.

500 g de pulpa de cerdo, en trozos de 3-4 cm.

1 trozo (200-250 g) de costillar ahumado, en mitades.

Sal y pimienta.

1/2 ramo de olores (perejil, orégano, laurel y apio, amarrados).

1/4 de repollo crespo, en trozos grandes o 250 g de repollitos bruselas.

4 papas medianas, peladas y en mitades.

Ramas de perejil para decorar.

Preparación:

1. En una olla grande calentar el aceite a fuego medio, agregar el ajo y cocinar 30 segundos; espolvorear encima la páprika o pimentón molido. Agregar los puerros, zanahorias, pulpa de cerdo y costillar ahumado. Añadir 1 cucharada de agua fría para evitar que la carne se queme durante la cocción y tapar. Reducir el calor y cocinar a fuego bajo unos minutos.

2. Verter 2 litros de agua fría, sal a gusto y ramo de olores; tapar nuevamente y cocinar 1 hora más o hasta que la carne esté blanda.

3. Incorporar el repollo o repollitos bruselas y las papas; seguir cocinando, tapado, 30 minutos más. Eliminar el ramo de olores, corregir la sazón y retirar del fuego. Servir de inmediato decorado con ramas de perejil.