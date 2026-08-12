Cazuela de cerdo
Una preparación llena de sabor, perfecta para disfrutar un clásico de la cocina chilena en los días más fríos.
Receta para 4-6 personas.
Ingredientes:
1 cucharada de aceite.
1 diente de ajo, machacado.
1 cucharadita de páprika o pimentón molido.
2 puerros, picados gruesos.
2 zanahorias, peladas y en trozos de 3 cm.
500 g de pulpa de cerdo, en trozos de 3-4 cm.
1 trozo (200-250 g) de costillar ahumado, en mitades.
Sal y pimienta.
1/2 ramo de olores (perejil, orégano, laurel y apio, amarrados).
1/4 de repollo crespo, en trozos grandes o 250 g de repollitos bruselas.
4 papas medianas, peladas y en mitades.
Ramas de perejil para decorar.
Preparación:
1. En una olla grande calentar el aceite a fuego medio, agregar el ajo y cocinar 30 segundos; espolvorear encima la páprika o pimentón molido. Agregar los puerros, zanahorias, pulpa de cerdo y costillar ahumado. Añadir 1 cucharada de agua fría para evitar que la carne se queme durante la cocción y tapar. Reducir el calor y cocinar a fuego bajo unos minutos.
2. Verter 2 litros de agua fría, sal a gusto y ramo de olores; tapar nuevamente y cocinar 1 hora más o hasta que la carne esté blanda.
3. Incorporar el repollo o repollitos bruselas y las papas; seguir cocinando, tapado, 30 minutos más. Eliminar el ramo de olores, corregir la sazón y retirar del fuego. Servir de inmediato decorado con ramas de perejil.
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