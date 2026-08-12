Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming. Foto referencial de archivo arsenal.com

Este miércoles se desarrolla una nueva jornada de partidos amistosos y Arsenal recibe a Como en un cruce internacional.

Los Gunners llegan a este compromiso con intenciones de terminar su preparación antes de comenzar la próxima temporada de la Premier League.

Cuándo juega Arsenal vs. Como

El partido de Arsenal contra Como es este miércoles 12 de agosto a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Como

El partido de Arsenal contra Como se transmite en el canal ESPN5 .

La cobertura online del amistoso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.