Casino se reúne para celebrar los 21 años de su disco debut
La icónica banda se presentará con su formación clásica el 25 de septiembre, en la sala Bunster de Matucana 100. Las entradas están disponibles en sistema Ticketplus.
A 13 años de su último show, Casino anuncia su show de reunión para celebrar los 21 del lanzamiento de su disco debut homónimo (2005).
El concierto, agendado para el 25 de septiembre en la Sala Bunster de Matucana 100, será de larga duración para revisar su primer disco y también parte de su discografía como el disco Volcanes (2007) y Millon Days (2011).
Esta reunión será con su formación más clásica: sus fundadores Pablo Giadach en voz/guitarra principal y Guillermo Drago en bajo/coros además del baterista Felipe Bawlitza que integró el grupo desde el 2007.
Esta revisión histórica también tendrá invitados especiales: Rodrigo Astaburuaga, guitarrista en la época “Volcanes” y Sam Maquieira, guitarrista en la época final de la banda.
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